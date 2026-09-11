L'outfit ideale per l'ufficio? Quello di Anna Foglietta a Venezia ci sembra davvero perfetto per riunioni e trasferte di lavoro. Get the look!



Alla vigilia della Mostra del Cinema di Venezia non vedevamo l’ora che si accendessero i riflettori sul red carpet per commentare le mise delle celeb ma, a poche ore dalla fine della kermesse, possiamo dirlo: in questi giorni sono stati soprattutto i loro look off-duty a fornirci gli spunti più interessanti.

L’ultima in ordine di tempo a darci una vera lezione di stile è stata Anna Foglietta che, in un momento di pausa tra un’intervista e l’altra, è stata avvistata per le strade del Lido con quello che potremmo definire il perfetto look per l’ufficio (per donne over 40 e non solo).

***Pamela Anderson e quel look easy-chic sfoggiato a Venezia che vogliamo replicare subito anche noi***

L’attrice, arrivata in laguna per il suo debutto alla regia con “Una Storia”, ha sfoggiato infatti un outfit dall’eleganza nonchalance che ci sembra una scelta azzeccatissima per trascorrere una giornata dietro la scrivania ma che si può sfruttare tranquillamente anche fuori ufficio.

Per l’occasione Anna ha puntato su due capi dalle silhouette ampie e morbide e dalle nuance versatili e chic: una camicia color écru dal fit rilassato e dei pantaloni fluidi con le pince.

A segnare appena il punto vita, una cintura sottile in pelle marrone. E se per completare il suo outfit ha optato per un paio di pumps con lo scollo a v dal gusto retrò, per dare un tocco sofisticato al tutto ha scelto una borsa iconica di Valextra: la Gio Bag in suede color cioccolato.

Come replicare la sua mise e ottenere un look per l’ufficio semplice, raffinato e formale ma non troppo? Ecco i capi e gli accessori da puntare subito.

Il perfetto look per l'ufficio? Camicia dal fit rilassato + pantaloni fluidi + pumps dal gusto retrò, come Anna Foglietta a Venezia

LEMAIRE Camicia in seta con il colletto a punta

Credits: farfetch.com

LUISA SPAGNOLI Cintura marrone in pelle martellata

Credits: luisaspagnoli.com

MAX&CO. Pantaloni a palazzo dalla silhouette fluida

Credits: it.maxando.com

LE MONDE BÉRYL Décolleté nere con lo scollo a v

Credits: mytheresa.com

VALEXTRA Gio Bag in suede color cioccolato

Credits: valextra.com

Foto: GettyImage