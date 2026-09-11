Tra le baite animate a festa e il profumo della leggera affumicatura tradizionale, la Festa dello Speck è l'occasione per vivere appieno l'anima autunnale dell'Alto Adige

L'arrivo dell'autunno è già di per se un buon motivo per fare festa sul plateau di Plan de Corones, paradiso della natura a 2.275 metri di altitudine, dove la vista panoramica spazia sulla Val Pusteria, sulla Val Badia e sulle vette dolomitiche patrimonio UNESCO. A fine settembre, infatti, le cime dell’Alto Adige si tingono dei colori caldi della stagione e l’aria di montagna si fa via via più frizzante.

Ad aggiungere emozione alle emozioni, gli appuntamenti in programma. Tra i tanti, la Festa dello Speck - o Speckfest, come amano chiamarla i locali - che oltre a onorare una tipicità del territorio quest'anno racchiude un valore ancora più speciale. Il 26 e il 27 settembre 2026 sulla vetta di Plan de Corones si festeggeranno anche i 30 anni dal riconoscimento del marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta) di questo prodotto inconfondibile e identitario.

Promossa dal Consorzio Tutela Speck Alto Adige, insieme alla Regione dolomitica Plan de Corones, la manifestazione prevede un ricco programma con degustazioni, esibizioni di musica dal vivo, un mercatino dedicato all'artigianato. E sullo sfondo, le baite animate a festa e l'anima più autentica del territorio.

Le degustazioni guidate, condotte dai maestri del Consorzio accompagnano il pubblico alla scoperta dell'inconfondibile affumicatura leggera e dell'arte del taglio dello Speck Alto Adige IGP.

Il Mercato a KM0 è dell'artigianato è un percorso fatto di stand dedicati alle eccellenze enogastronomiche altoatesine e alle creazioni dell'artigianato tipico.

Le esibizioni dal vivo di gruppi musicali locali, invece, faranno da colonna sonora alle giornate in quota, regalando momenti di festa condivisa.

Un'idea di viaggio perfetta per un weekend d'inizio autunno, che unisce alla scoperta delle tradizioni più vere dell'Alto Adige, il piacere di un'escursione in natura, su un altopiano panoramico straordinario, facilmente raggiungibile grazie agli impianti di risalita in partenza da Riscone di Brunico e da Valdaora.