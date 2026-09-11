L’Heure Bleue 2026: Guerlain e la nuova idea di donna in blu, tra archivio storico e desiderio contemporaneo.

La notizia è di quelle che fanno alzare il sopracciglio anche alle più profumomaniac scafate: la maison Guerlain torna con un nuovo pilastro dedicato alla femminilità, L’Heure Bleue 2026. Non un semplice flanker, ma una creazione autonoma che arriva quasi un decennio dopo Mon Guerlain del 2017, ultimo grande “lancio femminile” in casa.

Il nome, però, suona familiare. Perché L’Heure Bleue è uno dei capisaldi della storia del profumo: nasce nel 1912, firmato da Jacques Guerlain, ispirato a quel momento sospeso tra giorno e notte in cui il cielo di Parigi si tinge di blu profondo. Oggi la sfida è reinterpretare quell’icona per la donna del 2026, senza farla diventare un pezzo da museo.

Da L’Heure Bleue 1912 a oggi: perché questo lancio è un evento

Nel 1912, Jacques Guerlain passeggia lungo la Senna al crepuscolo e decide di imprigionare in un flacone l’atmosfera dell’ora blu. Nasce un floreale orientale morbido, polveroso, con anice, eliotropio, fiori d’arancio, iris e vaniglia: un profumo romantico e un po’ malinconico, che entrerà nella leggenda accanto a Mitsouko e Shalimar.

Secondo le schede ufficiali della maison e le ricostruzioni storiche, quella formula del 1912 resta tuttora in vendita nella collezione Les Légendaires, con la dicitura chiara dell’anno. Non è stata cancellata né sostituita: convive con la nuova creazione.

La novità del 2026, firmata dalla direttrice della creazione profumi Delphine Jelk, sta proprio qui. Guerlain sceglie di non “riformulare” l’icona, ma di affiancarle un’altra interpretazione, pensata esplicitamente per le donne di oggi. E, sul piano strategico, è il primo grande profumo femminile dichiarato come tale dopo anni in cui la maison ha puntato molto su fragranze unisex e linee di nicchia.

In pratica, Guerlain usa il proprio archivio non come un santino intoccabile, ma come un vocabolario da cui ripartire per parlare a una generazione nuova, che magari non ha mai annusato l’Heure Bleue originale.

Blue femininity: iris, cielo blu e profumo come armatura

Delphine Jelk ha spiegato che la sua missione non era rifare il 1912, ma tradurne l’anima in un linguaggio attuale. Il concetto chiave è quello di blue femininity: una femminilità forte e morbida insieme, che rifiuta i codici “rosa shocking” e preferisce l’immagine di una camicia di popeline blu rubata al guardaroba di lui.

Per costruire questo immaginario, Jelk ha lavorato in modo molto visivo, con un moodboard fatto di velluti blu, organza, camicie maschili, quadri impressionisti e foto di Parigi al crepuscolo. Sul piano olfattivo, tutto comincia da un accordo di “cielo blu”: una nota ozonica moderna (Cascalone) che, secondo le descrizioni del marchio, evoca aria pulita, bucato fresco e quell’istante in cui il cielo si fa più profondo.

Intorno, i fiori d’arancio e il neroli aggiungono luminosità floreale, quasi saponata, ma senza effetto detergente low cost. È una pulizia raffinata, da camicia appena stirata, non da docciaschiuma aggressivo.

Il cuore è dominato dall’ingrediente-feticcio della casa, l’iris. LVMH ha raccontato come per L’Heure Bleue 2026 Guerlain abbia sviluppato una nuova tintura di iris: rizomi coltivati in Italia, tre anni sotto terra, altri tre di essiccazione, poi polvere e macerazione in alcol. L’iris, definito spesso “oro blu della profumeria” per costi e tempi, qui appare meno “nonna cipriata” e più velluto fresco, pulito, con quella sfumatura di marshmallow che già si intravedeva nel 1912. Nel fondo entrano in gioco vaniglia, ambra e ambroxan.

L’Heure Bleue 1912 o 2026? Differenze, prezzi e come provarlo

Davanti al banco profumi, la domanda pratica è una sola: quale L’Heure Bleue portare a casa? L’originale 1912 resta un capolavoro polveroso, speziato, più introverso e nostalgico. Il 2026 prende alcuni codici - fiori d’arancio, iris, vaniglia - e li illumina con aria, ozono e una maggiore sensazione di pulito. Molti critici l’hanno definito non più “crepuscolo”, ma “alba”: meno malinconia, più possibilità.

In sintesi molto concreta, L’Heure Bleue 2026 può piacervi se cercate un grande profumo firmato Guerlain che sia portabile tutti i giorni, femminile senza essere zuccheroso, sofisticato ma non intimidatorio. È ideale se amate l’idea di un floreale ambrato pulito, che parte quasi da bucato di lusso e poi si scalda di vaniglia e pelle.

Quanto costa questa nuova “ora blu”? Le informazioni diffuse dai canali ufficiali parlano di tre formati - 30, 50 e 100 ml - con un range di prezzo che in Italia si colloca indicativamente tra gli 80 e i 160 euro, in linea con gli altri pilastri della maison. Trovate L’Heure Bleue 2026 nelle boutique Guerlain e nelle principali catene di profumeria selettiva, oltre che sui rispettivi siti.

Il modo migliore per decidere resta comunque la prova su pelle. Se avete accesso a entrambe le versioni, giocate al confronto spalla a spalla: 1912 su un polso, 2026 sull’altro, qualche ora di vita normale, magari un aperitivo all’aperto. Capirete subito se la vostra ora blu personale assomiglia di più a un crepuscolo nostalgico o a un’alba in camicia blu, pronta a tutto.