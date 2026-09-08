It-girl per eccellenza, Alexa Chung continua a dettare tendenza con il suo stile impeccabile e ricco di spunti. Lasciatevi ispirare dai suoi look per preparare il vostro armadio all'autunno.

Quando si parla di moda il nome di Alexa Chung è una garanzia. Tra le it-girl più iconiche della generazione millennial ha reso immediatamente riconoscibile il suo stile, fatto di un irresistibile mix di rock attitude, romanticismo british e quell’estetica indie sleaze che, ciclicamente, torna sempre di moda.

Il segreto? La capacità di combinare capi apparentemente non conciliabili con una naturalezza che rende ogni look cool, ma mai costruito.

Per la nuova stagione – e per affrontare il back to school con il giusto mood – possiamo prendere ispirazione proprio dal suo guardaroba. Si parte dalla giacca, vero pezzo chiave di stagione: dalla pelle al suede, perfetto per un’allure seventies, passando per blazer dal taglio maschile e trench senza tempo. Poi ci sono i jeans, rigorosamente dalla silhouette giusta, da abbinare a ballerine, mocassini o stivaletti che si adattano in tonalità e forme diverse a seconda dell'occasione.

E, naturalmente, non può mancare il gioco di contrasti di texture e estetiche: ai dettagli romantici delle camicette e dei colletti si alternano elementi più grintosi e accessori dal sapore vintage.

Scorri per scoprire i look autunnali ispirati ad Alexa Chung e rubare qualche idea per il tuo perfetto post vacanze.





1. Denim + giacca

Il punto di partenza è il bomber dalla forma arrotondata, rigorosamente oversize: in pelle acquista un’attitude super cool, mentre in tessuto tecnico strizza l’occhio a un irresistibile gusto rétro. Sotto, una camicia azzurra dal taglio maschile bilancia le proporzioni, mentre il denim resta essenziale: dritto e leggermente affusolato, senza strappi, ricami o stampe. A completare l’insieme, una borsa anche questa over in suede, capiente e sofisticata, perfetta anche per l’ufficio, ma con le borchie che le danno un twist boho.

Per il quotidiano, la variante con giacca in suede e jeans appena morbido è invece la formula passe-partout: rilassata, chic e terribilmente Alexa.

Per la sera, Alexa reinventa il suo look signature: la giacca si trasforma in una mantella cangiante, mentre il denim si fa più scuro e intenso. A ingentilire l’insieme, una camicia di seta con romantico fiocco al collo, abbinata a una mini borsa da portare a mano. A completare la trasformazione sono le scarpe: le flat e gli stivaletti lasciano spazio a décolletées con tacco, per un risultato più femminile e ricercato.





2. Back to school



Il duo cromatico grigio e bianco richiama subito l’allure delle uniformi scolastiche, reinterpretata però in chiave contemporanea. Il look gioca con un cappottino leggero in mesh dalla silhouette svasata e una gonna-pantalone grigia, dalla lunghezza appena sopra il ginocchio, con la camicia bianca perfettamente inserita nel punto vita per un effetto ordinato e rigoroso. Ai piedi, una slingback o un kitten heel può prendere il posto della pump dal tacco alto, rendendo l’insieme più pratico e disinvolto, perfetto per tutti i giorni.

Per la sera, la stessa estetica si fa più decisa con un blazer doppiopetto, che può essere indossato anche come abito, e una calza nera velata a sottolineare la trasformazione notturna del look. Una variante che conserva il rigore sartoriale dell’insieme ma lo porta in una dimensione meno formale.





3. Slip dress + giacca lunga

Qui è il contrasto tra colori, tessuti e mood a definire il look, in un equilibrio studiato tra femminilità e carattere. Lo slip dress, con i bordi ricamati e rifiniti in pizzo, richiama volutamente la delicatezza di una camicia da notte in seta, mentre la giacca introduce una nota più grintosa e contemporanea: può essere sportiva, come un parka, oppure decisamente rock, come nel caso del trench in pelle.

A completare l’insieme, lo stivale alto fino al ginocchio, che aggiunge attitude e rende la silhouette ancora più decisa.





4. Maglione + denim

Il maglione in cotone oversize si indossa senza giacca, lasciando che la sua silhouette ampia diventi protagonista, mentre il jeans bianco dalla linea dritta mantiene l’insieme pulito e contemporaneo. A spezzare la palette, una borsa a spalla colorata, da scegliere volendo anche in pelle scamosciata per aggiungere una nota materica. Ai piedi, lo scarponcino comodo in pelle o gomma completa il look rendendolo anche estremamente pratico.

Per una variante ancora più rilassata, il maglione portato sulle spalle cambia immediatamente il tono dell’abbinamento con camicia e pantalone. Un gesto semplice, dal sapore preppy, che alleggerisce la costruzione del look e lo rende più spontaneo nella sua quotidianità.





5. Look monocromatico

Qui entriamo nel territorio delle professioniste, dove sperimentare diventa una scelta consapevole e il look richiede una certa sicurezza.

L’idea è costruire l’outfit attraverso più elementi, mantenendo però la stessa tonalità di colore, per creare un effetto uniforme. A spezzare, se lo desiderate, possono intervenire gli accessori, anche se non sono indispensabili: il look funziona proprio grazie alla sua coerenza cromatica. E per aggiungere un ulteriore elemento di carattere, si può giocare con il make-up, come nel caso di un deciso rossetto rosso, capace di diventare il vero punto focale dell’insieme.

Ora tocca a voi! Lasciatevi ispirare da queste idee, scegliete gli elementi che più vi rappresentano e sperimentate con il vostro stile, giocando con colori, volumi, accessori e dettagli.