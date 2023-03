Il look in total jeans è sempre una scelta vincente. Se poi l'abbinamento è sofisticato come quello di Olivia Palermo non possiamo far altro che esclamare "wow" (e copiarlo all'istante!)

Pratici, versatili e cool: parliamo dei look in total jeans, è chiaro. Un abbinamento che indossiamo sempre molto volentieri proprio perchè ci consente di stare comode all day long ma al contempo anche di sentirci assolutamente stilose e "sul pezzo". Il fatto poi che Olivia Palermo, ribattezzata più e più volte la "ragazza dal guardaroba perfetto", la pensi come noi, ci regala una conferma ulteriore del fatto di essere sulla strada (fashion) giusta.

Per copiare questo outfit in denim dall'allure sofisticato bastano davvero pochi capi e accessori: una gonna midi con bottoni metallizzati e impunture a vista, una blusa oversize in coordinato e un paio di stivali neri col tacco. Per queste giornate in cui fa ancora freschino, fate come lei e aggiungete sotto un bel dolcevita nero passe-partout, e il gioco è fatto. Se invece preferite un pezzo unico, via libera anche a un bel denim dress che vi tornerà utile in mille occasioni diverse. Ecco già pronta una shopping list per rubarle subito l'idea.

Maxi blusa/tunica con dettaglio metallizzato ZIMMERMANN

Credits: zimmermann.com

Gonna midi dalla linea svasata con bottoni metallizzati ZIMMERMANN

Credits: zimmermann.com

Maglia dolcevita H&M

Credits: hm.com

Stivali neri con tacco PULL&BEAR su Zalando

Credits: zalando.it

Abito midi COS

Credits: cosstores.com