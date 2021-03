Rinunciare al total black in primavera? Non se ne parla neanche! Basta semplicemente aggiungere qualche accessorio colorato per dargli un twist, proprio come ci insegna l'influencer Sonia Lyson

Se siete amanti del total black sempre e comunque, non possiamo certo biasimarvi: il fascino del nero non conosce stagione e regala sempre quell'aria sobria e chic irresistibile. Ma che ne dite di vivacizzarlo giusto un po' in vista della primavera? L'ispirazione giusta arriva dall'influencer Sonia Lyson che non rinuncia a un look dark ma lo mixa con accessori colorati. Il risultato? Giudicatelo voi!

Sonia punta su un total look firmato Prada, composto da una gonna a ruota in tessuto tecnico, un pullover morbido in lana e un lupetto bianco per dare luminosità al viso. Protagonisti indiscussi gli accessori che spezzano la monocromia e donano un twist all'insieme: un paio di pumps colorate e una borsa pastello come la sua saranno il giusto compromesso per sfoggiare il nostro amato black anche nella bella stagione. Ecco i suggerimenti di shopping per ispirarsi al suo stile: prendete appunti!

Gonna ampia in Gabardine Re-Nylon PRADA

Credits: prada.com

Cardigan in lana a trecce & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Maglia in Modal Ultralight con Cashmere INTIMISSIMI

Credits: intimissimi.com

Slingback in gabardine e nylon bicolor PRADA

Credits: prada.com

Mini bag in pelle verde pastello STAUD

Credits: staud.clothing