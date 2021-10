I pezzi essenziali da avere per un look easy-chic perfetto? Bastano una maglia a righe, un blazer maschile e un paio di jeans, credete a noi!

Certo, gli abbinamenti originali e le mise un po' pazze ci attirano sempre tanto e ci fanno venire gli occhi a cuoricino, ma alla fine è il guardaroba basic e senza troppi fronzoli quello che ci conquista davvero everyday, non trovate?

Se la pensate come noi, il look che vi proponiamo oggi è esattamente quello che dovreste indossare in questo periodo dell'anno (complici anche le temperature ancora accettabili che non richiedono altri "strati" sopra).

La modella Justine Soranzo, a Milano in occasione della Fashion Week, ha pubblicato sul suo profilo IG questo outfit che secondo noi è l'esempio perfetto del back to basics di cui accennavamo prima. Protagonisti sono infatti alcuni pezzi chiave dello stile effortless chic: una maglia a righe, un blazer dall'allure maschile e un paio di jeans in denim scuro a vita alta.

Anche gli accessori pescano direttamente nella categoria degli evergreen: sneakers All Star nere, una borsa a tracolla e al collo un bel foulard in seta a fantasia. Ecco i nostri consigli di shopping per replicarlo in 3, 2, 1!

Blazer nero monopetto ARKET

Maglia a righe MANGO

Jeans a vita alta LEVI'S

Sneakers in tela con platform All Star CONVERSE

Foulard in seta stampata CELINE

Tracolla con logo stampato GUESS

