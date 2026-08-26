Gonne lunghe, pantaloni a zampa e camicie morbide. Ecco come ispirarsi ai look boho dell'indimenticata attrice e icona di stile

Jane Birkin ha trasformato la nonchalance in un’icona di stile, diventando il simbolo di un’eleganza libera, spontanea e profondamente personale. Il suo guardaroba, sospeso tra l’anima londinese degli anni Sessanta e il nascente chic parigino, mescolava jeans, camicie maschili, gonne pencil, abiti crochet, morbidi maglioni e l’immancabile cestino di vimini, anticipando quell’estetica boho chic che ancora oggi continua a influenzare la moda.

Il cinema fu una parte fondamentale di questa evoluzione. Dopo gli esordi in Blow-Up di Michelangelo Antonioni, dove interpreta una giovane modella immersa nella Swinging London, Birkin appare in La Piscine (1969) con Alain Delon e Romy Schneider, incarnando una sensualità più solare e sofisticata, fatta di costumi, minidress e silhouette leggere. Ma è soprattutto con Slogan (1968), il film che la porta a incontrare Serge Gainsbourg, che la sua immagine pubblica cambia radicalmente.

Anche Je t’aime moi non plus (1976), scritto e diretto da Gainsbourg, segna un altro momento importante: Birkin interpreta una cameriera con capelli cortissimi, jeans e canotta, un look più androgino e quotidiano che si allontana dai minidress degli esordi e anticipa il suo stile più essenziale. È proprio questa capacità di alternare sensualità e semplicità, capi maschili e dettagli femminili, lusso e oggetti apparentemente comuni, a rendere il suo stile così moderno.

Jane Birkin non sembrava mai vestita per impressionare: sembrava semplicemente se stessa. E forse è proprio qui che nasce il fascino del suo personale gusto boho chic e che quest'anno vedremo tantissimo in autunno. Ecco quindi una piccola guida per prendere ispirazione da alcuni suoi look per la nuova stagione.



1. Il pantalone in suede



Per l’inizio dell’autunno, i pantaloni in suede attillati e dalla forma leggermente svasata sono il capo perfetto per ricreare uno dei look più iconici di Jane Birkin. La silhouette aderente, ma al tempo stesso morbida sul fondo dona all’insieme un’attitudine seventies. A completare il look, una cintura alta con borchie aggiunge carattere e un tocco rock, mentre la classica camicia bianca, immancabile nel guardaroba di Birkin, viene portata con i polsini rigorosamente arrotolati e il colletto aperto, mai troppo accollato. Un mix semplice ma studiato, che racchiude alla perfezione la sua idea di eleganza disinvolta.



2. Il jeans a zampa





I jeans a zampa sono un altro elemento chiave dello stile di Jane Birkin: aderenti in vita, dalla vita bassa e con i profili tagliati a vivo, esprimono perfettamente quell’estetica anni Settanta che la contraddistingueva. Il risvolto sul fondo lascia intravedere il sandalo con il tacco, slanciando la silhouette. Sopra, il maglioncino annodato con naturalezza sulla camicia introduce una nota bon ton, creando un contrasto giocoso con il denim. A completare il look c’è il celebre cestino di vimini, uno degli accessori più amati da Birkin: iconico e immediatamente riconoscibile, ma da dosare con attenzione, soprattutto fuori dalla stagione estiva o da contesti più rilassati, per evitare un effetto troppo letterale.



3. La combo maglione + pantalone



Il maglione in lana o in cotone è uno dei capi più semplici e riconoscibili dello stile di Jane Birkin: può essere scelto ton sur ton, essenziale e sofisticato, oppure in una versione più ampia e morbida, da portare con naturalezza. Il vero elemento distintivo è però il pantalone, rigorosamente a zampa, declinato tanto nel denim quanto nel velluto a coste, perfetto per sottolineare l’influenza seventies del suo guardaroba. Ai piedi, Birkin prediligeva scarpe stringate o francesine, capaci di dare al look un’impronta maschile e raffinata. Un insieme apparentemente semplice, ma costruito sull’equilibrio tra volumi (ampi o stretti), silhouette slanciata e dettagli dal gusto rétro.



4. Le frange



Non può mancare nel guardaroba della ragazza boho un capo con le frange. Che sia nella gonna o nella giacca (o in entrambe come in questo look di Birkin) poco importa, l'importante è il movimento che donano e la vibe da frontiera che invocano. Una cintura con frange può essere una soluzione moderna da indossare anche sopra i pantaloni (Miuccia Prada ci aveva visto lungo qualche stagione fa), mentre ai piedi gli stivali in pelle alti fin sotto al ginocchio sono i perfetti compagni.



5. La gonna longuette



Anche le gonne raccontano perfettamente il lato più sensuale e versatile dello stile di Jane Birkin. Da una parte ci sono i modelli stretti e a matita, spesso portati sbottonati per creare uno spacco audace, abbinati a camicie aderenti o a body che seguono la silhouette. Dall’altra, per le giornate più rilassate e le uscite in campagna, Birkin sceglieva gonne ampie e leggere dalla linea ad A, da indossare con camicie dallo scollo largo, lasciando scivolare una spalla scoperta con quell’aria spontanea e disinvolta che era la sua cifra. A unire le due interpretazioni c’è un dettaglio immancabile: la cintura alta in pelle, stretta in vita, capace di dare carattere anche al look più semplice.



6. L'abito



I minidress di Jane Birkin sono conosciutissimi, ma cosa sceglieva quando si trattava di indossare un abito lungo da giorno? Eccola qui con un modello a tinta unita, lungo fino ai piedi e con le maniche lunghe: una base semplice e perfetta da personalizzare con gli accessori. Il dettaglio da copiare? Il foulard, che torna ancora una volta protagonista e che, come abbiamo già visto, è uno dei grandi alleati dell’estate. Per le più coraggiose, si può osare con un gilet o con un top stampato da sovrapporre all’abito, creando un contrasto capace di spezzare il monocromo.

Il risultato resta fedele alla filosofia di Birkin: pochi elementi, nessun eccesso e quel tocco di imperfetta spontaneità che rende anche il look più semplice immediatamente interessante.

E adesso tocca a voi!