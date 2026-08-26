Tagliare i capelli regolarmente li fa davvero crescere più velocemente? È una delle convinzioni più diffuse nel mondo della bellezza, ma la risposta della scienza potrebbe sorprendere.

Quante volte abbiamo sentito dire che per avere capelli lunghi e sani bisogna tagliarli spesso? È un consiglio tramandato da generazioni e ancora oggi molto diffuso. In realtà, l'idea che una spuntatina possa accelerare la crescita dei capelli è un falso mito.

Sebbene tagliare regolarmente le lunghezze sia importante per mantenerle sane, non ha alcun effetto diretto sulla velocità con cui i capelli crescono.

Come crescono davvero i capelli

La crescita dei capelli avviene a livello del cuoio capelluto, all'interno dei follicoli piliferi. È qui che le cellule si moltiplicano e producono il capello, che successivamente emerge dalla pelle e continua ad allungarsi.

Poiché il taglio interessa esclusivamente la parte esterna del capello, ovvero la lunghezza già formata, non può influenzare l'attività del follicolo. In media, i capelli crescono tra 1 e 1,5 centimetri al mese, anche se il ritmo può variare in base a fattori genetici, ormonali, all'età e allo stile di vita.

Perché sembra che crescano più velocemente?

Se tagliare i capelli non ne accelera la crescita, perché molte persone hanno questa impressione? La risposta è semplice: eliminando le doppie punte e le parti più danneggiate, i capelli appaiono immediatamente più sani, corposi e ordinati.

Quando le punte sono rovinate tendono infatti a spezzarsi facilmente. Questo fenomeno può dare la sensazione che i capelli non crescano mai, perché la lunghezza guadagnata viene progressivamente persa. Una volta eliminate le estremità danneggiate, la chioma mantiene meglio la sua forma e la crescita appare più evidente nel tempo.

Ogni quanto andrebbero tagliati?

Non esiste una regola universale. La frequenza dipende dal tipo di capello, dal taglio e dalle abitudini di styling.

Chi desidera mantenere una forma precisa, come un bob o un pixie cut, potrebbe aver bisogno di ritocchi ogni 6-8 settimane. Chi invece sta cercando di far crescere i capelli può limitarsi a una spuntatina ogni 3-4 mesi, intervenendo solo sulle punte rovinate.

Anche l'utilizzo frequente di strumenti a caldo, trattamenti chimici o colorazioni può rendere necessario un taglio più regolare per preservare la salute delle lunghezze.

I fattori che influenzano davvero la crescita

Se l'obiettivo è favorire una crescita sana, è utile concentrarsi su altri aspetti. Un'alimentazione equilibrata, ricca di proteine, vitamine e minerali, contribuisce al benessere del follicolo pilifero. Anche la gestione dello stress, la qualità del sonno e la salute generale dell'organismo possono avere un ruolo importante.

Una corretta routine haircare, con prodotti adatti alle proprie esigenze e una particolare attenzione alla salute del cuoio capelluto, può inoltre aiutare a mantenere i capelli più forti e resistenti.

Il verdetto finale

Tagliare i capelli non li fa crescere più velocemente. La crescita avviene alla radice e non può essere influenzata dalle forbici. Tuttavia, eliminare regolarmente le doppie punte aiuta a mantenere la chioma più sana, riduce la rottura e permette di preservare meglio la lunghezza nel tempo. In altre parole, il taglio non accelera la crescita, ma può far sì che i capelli appaiano più belli, forti e curati mentre crescono.