La supermodella svedese ci regala uno spunto prezioso per abbinare la nostra adorata gonna di jeans questa primavera: get the look!

Comoda, versatile e cool, la gonna di jeans è sempre in cima alla lista dei nostri capi "salva-look". Quei passe-partout che non ci fanno sprecare tempo per studiare abbinamenti particolari perchè stanno bene praticamente con tutto. Ne sa qualcosa anche Elsa Hosk che condivide con noi la passione per la denim skirt e per i look facili e veloci: proprio come questo che vi proponiamo oggi.

La supermodella svedese sceglie un modello lungo alla caviglia dalla linea svasata e lo abbina con un lupetto in maglia a coste e una giacca corta in pelle cammello. Lei sfoggia già dei sandali flat infradito (del resto a Los Angeles il clima è decisamente più mite che qui) ma questo outfit starebbe benissimo anche con altre scarpe, come delle sneakers in tela bianche, delle ballerine in pelle o delle slingback con tacco midi. Insomma potrete sbizzarrirvi nella scelta. Ecco i pezzi da acquistare per rubarle il look.

