Come abbinare la gonna al ginocchio in versione cool e contemporaneo? Prendete spunto dal look dell'influencer norvegese

La gonna al ginocchio è un capo must del guardaroba ma non sempre facilissimo da indossare.

Molte temono l'effetto "granny style", ovvero un risultato un po' troppo "old" e ingessato. Altre ancora ne criticano la lunghezza che potrebbe slanciare poco la figura.

Noi siamo qui per fugare i vostri dubbi e mostrarvi un look molto cool che vi farà ricredere. L'ispirazione arriva dall'influencer norvegese Tine Andrea, di sicuro una delle più interessanti e stilose in circolazione.

Tine ci mostra come mixare la classicissima gonna longuette con alcune delle tendenze e i key pieces più "hot" dell'autunno 2019.





L'outfit, come dicevamo, ruota attorno alla gonna al ginocchio: silhouette svasata e tinte neutre la rendono la scelta vincente perchè si abbina praticamente con tutto.

Ma il tocco da maestra è di sicuro l'abbinamento con una camicia in similpelle, uno dei capi cult dell'autunno (segnatevela subito in wishlist): l'effetto è contemporaneo e molto grintoso. Altro che look da "sciura"!

Per slanciare la figura meglio puntare a dei sandali bianchi con listini incrociati (già tormentone dall'estate scorsa, vi ricordate?), perfetti per recuperare qualche cm in più.

Mixate infine il tutto con una citybag in pelle nera, occhiali da sole scuri e orecchini a cerchio.

Facile, no?





Camicia effetto pelle ZARA

Credits: zara.com





Gonna al ginocchio ALBERTA FERRETTI

Credits: farfetch.com





Sandali con listini & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Maxi bag in pelle intrecciata BOTTEGA VENETA

Credits: mytheresa.com





Orecchini a cerchio BVLGARI

Credits: bulgari.com





Occhiali da sole scuri STELLA MCCARTNEY

Credits: stellamccartney.com