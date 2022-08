Sarà la madrina della 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia che aprirà a giorni (il 31 agosto la serata inaugurale) e tra poche ore la vedremo, per le foto di rito, al Lido: l'attrice Rocio Muñoz Morales è pronta per questa nuova (e impegnativa) impresa.

Una cosa è certa: siamo sicuri che non ci deluderà sul red carpet: il suo stile sul red carpet e in occasioni speciali la rispecchia: intensa, elegante, magnetica, Rocio sceglie spesso gli abiti di Giorgio Armani e, sicuramente, anche sul tappeto rosso di Festival di Venezia farà altrettanto.

In attesa di vederla in questi nuovi panni, eccola con un look che sembra si conferma must have assoluto del momento (e dei mesi a venire). L'attrice di origine spagnola, in occasione dei McKim Medal Gala lo scorso giugno ha indossato un completo tuxedo bianco ottico semplicemente PER-FET-TO.

Lo "zampino" era ovviamente di Re Giorgio per questo tuxedo dall'aria rigorosa ma estremamente luminosa, con collo a scialle di seta per "addolcirne" la seriosità.

Foto @GettyImages

Un capo perfetto per un'occasione speciale, una cena o un evento serale ma, spezzato, anche per look da giorno e per l'office look. I pantaloni si indossano con una camicia maschile, magari a righine, la giacca persino su un semplicissimo paio di jeans.

Un keypiece ideale per le prossime settimane e che sfoggerete per tutto l'autunno (ma talmente timeless che, fidatevi, non conosce stagionalità o mode e vi accompagnerà sempre).

Se il look di Rocio vi ha incantate/i ecco i pezzi per replicarlo:

Blazer monopetto in crêpe envers satin recycled, MARELLA

Credits: it.marella.com

Pantaloni a palazzo in crêpe envers satin recycled, MARELLA

Credits: it.marella.com

Blazer in cady crema con collo a scialle e profilo in satin cady, HEBE STUDIO

Credits: hebe-studio.com

Pantaloni a vita alta dritti, HEBE STUDIO

Credits: hebe-studio.com

Mini bag La Prima in raso ricoperta di strass neri, dotata di tracolla removibile con catena sottile, GIORGIO ARMANI

Credits: armani.com

Sandali in camoscio nero con fasce tubolari e cavigliera morboda di cristalli, GIANVITO ROSSI

Credits: gianvitorossi.com

Girocollo chocker in oro bianco 18 k e diamanti della collezione Petit Garden, PASQUALE BRUNI

Credits: it.pasqualebruni.com