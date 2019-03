Il completo rosa antico è la tendenza a cui non potrete dire di no questa primavera: Olivia Palermo insegna!



Tutte pazze per il completo maschile. Se poi è rosa, ancora meglio!

Una tendenza che dilaga già dalla stagione scorsa e che torna a tentarci in primavera, declinata su nuance ancora più tenui e delicate, come il rosa antico e il cipria appunto.

Un trend tanto chic non poteva certo passare inosservato agli occhi di Olivia Palermo, alias "la ragazza dal guardaroba perfetto".





La style icon americana si è presentata così alla sfilata di Max Mara durante Milano Fashion Week. E in un istante ha conquistato tutti, come sempre. Incluse noi che amiamo sempre alla follia i suoi look perfetti!

Imitarla non è certo un gioco da ragazzi: la disinvoltura e lo charme con cui indossa qualsiasi abito non sono proprio all'ordine del giorno.

Ma se vogliamo rubarle l'idea, è indispensabile scegliere un tailleur in una punta di cipria raffinatissima: blazer doppiopetto sartoriale, pantaloni flare in coordinato e per stare in tema anche uno spolverino giocato sulle stesse nuance, da appoggiare sulle spalle.

Il tocco in più? Una maglia color terra bruciata, che esalta le note polverose e regala un tocco più deciso all'outfit.





Giacca doppiopetto sartoriale MAX MARA

Credits: it.maxmara.com





Pantaloni flare in coordinato MAX MARA

Credits: it.maxmara.com





Maglia girocollo DRIES VAN NOTEN

Credits: mytheresa.com





Spolverino cipria FABIANA FILIPPI

Credits: farfetch.com





Bracciale della collezione City HardWear TIFFANY&CO.

Credits: tiffany.it





Pumps della collezione "I love Vivier" ROGER VIVIER

Credits: mytheresa.com





Occhiali da sole con lenti sfumate FENDI

Credits: fendi.com





Anello Amulette de CARTIER in oro giallo e madreperla con diamante

Credits: cartier.it