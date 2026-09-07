Le star a Venezia splendono sul red carpet dell'amfAR Gala
Piccola deviazione dal tradizionale tappeto rosso del Lido: per la serata di domenica 6 settembre, celebrities e protagonisti di questa Mostra del Cinema di Venezia si sono dati appuntamento all'amfAR Gala, evento benefico a sostegno della lotta contro l'AIDS.
Tanti i nomi che si sono dati appuntamento alla Giudecca, all'Hilton Molino Stucky di Venezia, scelto come location della serata. Al photocall ha brillato Pamela Anderson, con un lungo arancione brillante che ha spezzato la tendenza generalizzata al total black, sperimentato con l'aggiunta di piume dall'artista e performer Marina Abramovic. Alla serata, animata dalla voce di Bebe Rehxa, non sono mancati Achille Lauro, Alessandra Mastronardi e il regista Taika Waititi che, con un completo bianco, ha aggiunto a sua volta un tocco brillante ai look della serata. Scopriteli tutti nella gallery.
amfAR Gala Venezia 2026: tutti gli ospiti
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