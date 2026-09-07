In un lungo arancione, Pamela Anderson rompe il quasi total black dell'amfAR Gala: da Achille Lauro a Marina Abramovic, scoprite chi c'era all'evento speciale organizzato in occasione della Mostra del Cinema di Venezia



Piccola deviazione dal tradizionale tappeto rosso del Lido: per la serata di domenica 6 settembre, celebrities e protagonisti di questa Mostra del Cinema di Venezia si sono dati appuntamento all'amfAR Gala, evento benefico a sostegno della lotta contro l'AIDS.

Tanti i nomi che si sono dati appuntamento alla Giudecca, all'Hilton Molino Stucky di Venezia, scelto come location della serata. Al photocall ha brillato Pamela Anderson, con un lungo arancione brillante che ha spezzato la tendenza generalizzata al total black, sperimentato con l'aggiunta di piume dall'artista e performer Marina Abramovic. Alla serata, animata dalla voce di Bebe Rehxa, non sono mancati Achille Lauro, Alessandra Mastronardi e il regista Taika Waititi che, con un completo bianco, ha aggiunto a sua volta un tocco brillante ai look della serata. Scopriteli tutti nella gallery.

amfAR Gala Venezia 2026: tutti gli ospiti Pamela Anderson in CALVIN KLEIN.

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Achille Lauro in DONDUP con gioielli DAMIANI.

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Bebe Rehxa

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Leila Ben Khalifa

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Marina Abramovic in GUCCI.

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Michèle Lamy

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Alessandra Mastronardi in ARMANI PRIVÉ.

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Mimi Webb in ELISABETTA FRANCHI.

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Leonie Hanne

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Thassia Naves

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Vialina Lemann

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Farhana Bodi

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Anna Ferzetti con gioielli CHOPARD.

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Taika Waititi in BRUNELLO CUCINELLI.

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Maria Bakalova con gioielli CHOPARD.

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Mia Moretti con gioielli CHOPARD.

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Caylee Cowan in ELISABETTA FRANCHI.

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Sofia Resing

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