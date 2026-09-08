Il principe George comincia Eton College, seguendo così le orme di William e Harry: ecco come cambierà la vita del futuro re

È arrivato il momento: un'uniforme nuova, una scuola nuova e, soprattutto, una quotidianità molto diversa da quella condivisa fino a pochi mesi fa con Charlotte e Louis. Questa mattina, 8 settembre, il principe George è atteso per il suo primo giorno all'Eton College, una delle scuole più prestigiose (e famose) del Regno Unito.

Fino alla scorsa estate George frequentava la Lambrook School, nel Berkshire, insieme alla principessa Charlotte, 11 anni, e al principe Louis, 8. Ora le loro strade scolastiche si separano. Per il primogenito di William e Kate comincia l'esperienza in un collegio che dal 1440 educa generazioni di ragazzi dell'élite britannica e che, soprattutto, conosce già molto bene la royal family.

Il principe William entrò infatti a Eton nel 1995, diventando il primo senior royal a frequentarlo, seguito tre anni più tardi dal fratello Harry. Trentuno anni dopo, è George a varcare quelle porte.

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Il principe George seguirà le orme di William (anche nella vita da boarder)

La scelta di Eton non era affatto scontata. Negli ultimi anni William e Kate avevano valutato diverse possibilità. Tra le alternative prese in considerazione ci sarebbe stato anche il Marlborough College, la scuola frequentata da Kate. Alla fine, però, la famiglia ha scelto Eton.

Una decisione che porta George direttamente sulle orme del padre. Quando arrivò qui nel settembre del 1995, William aveva 13 anni e il suo primo giorno venne immortalato insieme a Carlo, Diana e Harry. Alla fine del percorso il principe William raccontò di aver apprezzato soprattutto la possibilità di muoversi nella scuola "come un qualsiasi altro studente".

E, secondo gli esperti, questo è probabilmente uno degli aspetti più importanti anche per il principe George, cresciuto da William e Kate cercando di trovare un equilibrio tra il suo inevitabile futuro pubblico e una quotidianità il più possibile normale.

A Eton diventerà un boarder (cioè uno studente che vive e alloggia proprio nel college) e vivrà in una delle 25 boarding house, ciascuna delle quali ospita circa 55 studenti. Sarà quindi un cambiamento importante rispetto a Lambrook, anche se George aveva già sperimentato occasionalmente la vita da convittore proprio per prepararsi al passaggio.

C'è poi un vantaggio tutt'altro che secondario: la vicinanza a casa. Eton si trova dall'altra parte del Tamigi rispetto a Windsor e dista circa 15 minuti d'auto da Forest Lodge, dove vive la famiglia Wales. Anche William, quando era studente, approfittava della posizione per attraversare il fiume e andare a prendere il tè con la nonna, la regina Elisabetta II, al castello di Windsor.

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Cosa sapere sull'Eton College, una scuola abituata a formare futuri leader

Eton è una scuola particolare anche per gli standard dei più esclusivi college britannici. Fondata nel 1440 da Enrico VI, conserva tradizioni secolari e l'ammissione prevede una selezione rigorosa. Le rette superano attualmente le 63mila sterline l'anno.

Ma sono soprattutto i nomi passati da queste aule a raccontarne il peso nella società britannica. Tra gli Old Etonians figurano 20 primi ministri, compresi David Cameron e Boris Johnson, oltre a scrittori come George Orwell e Ian Fleming e attori come Eddie Redmayne, Tom Hiddleston e Hugh Laurie.

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Per George, però, la sfida sarà probabilmente proprio riuscire a essere qualcosa di molto più semplice: uno studente di 13 anni. Nuovi compagni, nuove materie, sport e la prima vera esperienza quotidiana lontano dai fratelli con cui ha condiviso gli ultimi anni a Lambrook.

Il suo ingresso arriva inoltre in un momento simbolico. George ha compiuto 13 anni lo scorso 22 luglio ed è ormai ufficialmente un teenager; parallelamente, le sue apparizioni pubbliche stanno lentamente aumentando.

Non significa che il suo ruolo pubblico sia destinato improvvisamente a cambiare. William e Kate hanno finora protetto con attenzione la vita privata dei figli e proprio in vista dell'ingresso a Eton si è discusso nel Regno Unito di quanto mostrare del primo giorno del futuro sovrano.

Per il momento, quindi, il futuro può aspettare. Da oggi il principe George sarà sì il secondo nella linea di successione al trono britannico, ma anche uno dei tanti nuovi ragazzi che entrano a Eton con un'uniforme da imparare a indossare, una boarding house da chiamare casa e cinque anni di scuola davanti a sé.