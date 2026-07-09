La pedicure cromata è il nuovo dettaglio chiave dell’estate 2026, tra sandali open toe e pelle abbronzata in primo piano. C’è un colore neutro e luminoso che regge ogni outfit, ma va chiesto nel modo giusto.

Nel 2022 Hailey Bieber ha reso famose le glazed doughnut nails: base nude, finish iridescente, effetto dolcetto appena glassato. Da lì il passo è stato breve: nel 2026 le unghie cromate non sono più solo una manicure, ma arrivano dritte ai piedi.

Mentre rosso e rosa restano dei classici, tutte vogliono un colore pedicure che stia bene con tutto. Sandali metallici, vestito a fiori, tailleur nero in città: un solo smalto ai piedi che regga ogni cambio di look. La buona notizia è che questo colore esiste. In realtà è un mix preciso di tono e finish.

Perché il colore dei piedi conta davvero quest’estate

Le collezioni primavera estate 2026 sono piene di sandali open toe e mules che lasciano scoperta l’unghia del piede. La pedicure è diventata "parte integrante dell’outfit", tanto quanto la borsa.

Gli esperti di moda e bellezza insistono sui toni cremosi e lussuosi: rosa delicato, bianco lattiginoso, marrone moka lucido. E avvertono di evitare pedicure grigie o gialle, perché spengono sia l’abbronzatura sia le pelli chiare. Scegliere bene il neutro, quindi, non è più un dettaglio.

Dal trend glassato alle pedicure cromate

Dalle glazed doughnut nails ha preso piede una vera ossessione per i finish iridescenti: top coat perlati, polveri cromate, metallici soft. Non solo sulle mani.

Siti come Alfemminile parlano esplicitamente di glazed-donut feet, versione nude e brillante dell’effetto glassato sui piedi, definendolo un colore che sta bene con tutto. Anche Novella2000, nelle sue guide ai colori pedicure estate 2026, racconta il boom dei metallici morbidi: oro champagne, perla cangiante, bronzo rosato leggerissimo.

Il colore che sta bene con tutto? Nude lattiginoso con madreperla soft

La formula vincente non è un semplice “beige”. È una base nude lattiginosa (rosa cipria chiarissimo, beige latte o bianco cremoso) coperta da un velo di madreperla sottilissima.

Il risultato è un neutro luminoso, che si comporta come un gioiello discreto: non domina il look, ma lo illumina. Funziona con il jeans e la camicia bianca, con il vestito di lino color sabbia, con la maxi gonna fucsia, con i sandali argento del matrimonio estivo. Mentre il rosso comunica subito “smalto”, questo nude perlescente sembra semplicemente pelle curata e lucida.

Come scegliere la sfumatura giusta (e cosa dire in salone)

Per le pelli chiare e rosate, meglio una base rosa latte o bianco freddo, abbinata a una madreperla leggermente argentata. Sulle pelli olivastre funziona benissimo un beige caldo con riflessi champagne, che esalta l’abbronzatura. Se avete la pelle scura, puntate su un nude caramello o moka chiaro con perla rosata o oro soft: sofisticatissimo.

In salone potete usare una frase molto semplice: "Vorrei una pedicure nude lattiginosa, quasi bianco latte, con un leggero effetto perlato, non troppo metallico". Se preferite un tono più beige: "Base nude beige chiaro e sopra un top coat perla molto sottile". Le nail artist intervistate da Vogue Italia ricordano anche di tenere le unghie dei piedi corte e leggermente squadrate: la forma pulita rende il colore ancora più elegante e fa durare meglio lo smalto.

La pedicure glazed nude a casa, passo per passo

Dopo un pediluvio e un rapido scrub, eliminate calli e pellicine, spingete indietro le cuticole e limate le unghie corte, quadrate o squoval. Una buona preparazione fa metà del lavoro.

Applicate una base trasparente, poi una o due mani di smalto nude lattiginoso (rosa cipria, beige latte o bianco cremoso, a seconda del vostro tono di pelle). Quando è asciutto, stendete un top coat perlato molto trasparente: deve dare solo un riflesso, non coprire il colore. Chi è più esperta può usare una polvere cromata madreperla, sfumata con movimenti leggeri. Chiudete con top coat lucido e olio per cuticole. Il vantaggio? La ricrescita si nota pochissimo e la pedicure resta presentabile anche dopo settimane di sandali.

Alternative passe-partout ed errori da evitare

Se non amate la madreperla, avete comunque opzioni neutre che si abbinano con tutto. Il marrone moka intenso e lucido è un colore che sta bene con tutto: è il nuovo "nero estivo", chic su pelli chiare e meraviglioso su incarnati scuri, soprattutto con sandali cuoio o neri.

Altra certezza è il bianco lattiginoso minimal-chic, già promosso da molte influencer italiane: illumina l’abbronzatura e regge sia con i look total white sia con quelli super colorati. Per chi preferisce l’ultra minimalismo, esiste anche il trend dei piedi senza smalto: unghie corte, perfettamente limate, solo base trasparente e tanta cura alla pelle.

Gli errori? Grigio e giallo sui piedi, che rendono la pelle spenta, e gli effetti cromati troppo specchiati, più da costume di scena che da aperitivo. Anche lo smalto sbeccato su un neutro si nota meno, ma su un finish perla è comunque da evitare.

Come abbinarlo a sandali e outfit estivi

Con sandali metallici o gioiello, la pedicure nude lattiginosa con madreperla crea un gioco di luce sofisticato, senza risultare eccessiva. Con sandali neri, cuoio o bianchi diventa l’elemento che pulisce il look, soprattutto se indossate jeans o abiti stampati.

Su abiti fluo o stampe tropicali, questo neutro cromato fa da "collante visivo": non aggiunge altri colori e lascia parlare i vestiti. E nelle foto di vacanza, tra un tramonto e un mojito, avrete sempre i piedi in ordine, qualsiasi cosa decidiate di indossare. Una sola pedicure, tutta l’estate coperta.