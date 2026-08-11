Freschi, versatili, sensuali quanto basta: i top lingerie sono il capo più chic dell'estate (e noi abbiamo già individuato i modelli da accogliere subito nell'armadio).

Non solo gonne e abiti sottoveste: in una stagione come questa, in cui i capi di underwear sono sempre più i protagonisti dei nostri look quotidiani, anche i top lingerie si aggiungono alla lista dei grandi must-have dell’estate.

Sarà per via della loro allure sensuale e sofisticata, sarà perché sono così versatili da adattarsi a stili e occasioni diverse, fatto sta che già da un po’ hanno fatto breccia persino nel cuore delle celeb.

L’ultima, in ordine di tempo, ad aver ceduto al loro fascino è Margot Robbie che qualche settimana fa è stata avvistata per le strade di Parigi con un top lingerie subito finito nelle nostre wishlist.

***Gigi Hadid e quella gonna midi nera che rende chic anche i look più easy (e che ora vogliamo tutte)***

L’attrice, per qualche giorno di relax nella capitale francese, ne ha scelto uno color giallo burro del brand DÔEN: un top in seta con dettagli pizzo (già sold out) che ha indossato con degli shorts coordinati e delle ballerine nere, dando vita a un perfetto look day-to-night.

Ma in circolazione si trovano tante altre alternative, altrettanto chic e disponibili in un’ampissima palette di colori, che si possono puntare quest’estate.

Che vogliate sfoggiarli anche solo con i vostri jeans preferiti, abbinarli in modo più femminile con le vostre gonne del cuore o sfruttarli come sottogiacca alla fine dell'estate, vi diciamo noi su quali modelli orientarvi.

In seta o in satin, in versione cropped o con l’orlo asimmetrico, dalle tonalità pastello o dalle nuance più accese: ecco una mini selezione di top lingerie a cui non saprete proprio dire “no”.

Top lingerie: 7 modelli chic (come quello di Margot Robbie) perfetti per l’estate

INTIMISSIMI Canotta in seta e pizzo

Credits: intimissimi.com

MANGO Top di raso in pizzo

Credits: shop.mango.com

POUPETTE ST BARTH Top giallo in satin e pizzo

Credits: mytheresa.com

ZARA Top lingerie satinato con pizzo

Credits: zara.com

H&M Top satinato con inserti in pizzo

Credits: 2.hm.com

NINA RICCI Top in seta e pizzo

Credits: mytheresa.com

FROM FUTURE Top satinato con bordi in pizzo

Credits: it.fromfuture.com

Foto in apertura: GettyImage