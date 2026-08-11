Margot Robbie e quel top lingerie che è già il capo più desiderato dell'estate
Non solo gonne e abiti sottoveste: in una stagione come questa, in cui i capi di underwear sono sempre più i protagonisti dei nostri look quotidiani, anche i top lingerie si aggiungono alla lista dei grandi must-have dell’estate.
Sarà per via della loro allure sensuale e sofisticata, sarà perché sono così versatili da adattarsi a stili e occasioni diverse, fatto sta che già da un po’ hanno fatto breccia persino nel cuore delle celeb.
L’ultima, in ordine di tempo, ad aver ceduto al loro fascino è Margot Robbie che qualche settimana fa è stata avvistata per le strade di Parigi con un top lingerie subito finito nelle nostre wishlist.
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L’attrice, per qualche giorno di relax nella capitale francese, ne ha scelto uno color giallo burro del brand DÔEN: un top in seta con dettagli pizzo (già sold out) che ha indossato con degli shorts coordinati e delle ballerine nere, dando vita a un perfetto look day-to-night.
Ma in circolazione si trovano tante altre alternative, altrettanto chic e disponibili in un’ampissima palette di colori, che si possono puntare quest’estate.
Che vogliate sfoggiarli anche solo con i vostri jeans preferiti, abbinarli in modo più femminile con le vostre gonne del cuore o sfruttarli come sottogiacca alla fine dell'estate, vi diciamo noi su quali modelli orientarvi.
In seta o in satin, in versione cropped o con l’orlo asimmetrico, dalle tonalità pastello o dalle nuance più accese: ecco una mini selezione di top lingerie a cui non saprete proprio dire “no”.
Top lingerie: 7 modelli chic (come quello di Margot Robbie) perfetti per l’estate
INTIMISSIMI Canotta in seta e pizzo
Credits: intimissimi.com
MANGO Top di raso in pizzo
Credits: shop.mango.com
POUPETTE ST BARTH Top giallo in satin e pizzo
Credits: mytheresa.com
ZARA Top lingerie satinato con pizzo
Credits: zara.com
H&M Top satinato con inserti in pizzo
Credits: 2.hm.com
NINA RICCI Top in seta e pizzo
Credits: mytheresa.com
FROM FUTURE Top satinato con bordi in pizzo
Credits: it.fromfuture.com
Foto in apertura: GettyImage
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