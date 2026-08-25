Il caldo può compromettere il sonno, ma spesso sono anche alcune abitudini serali a peggiorare l'insonnia estiva. Ecco gli errori più comuni e la routine consigliata dagli esperti per dormire meglio.

Notti tropicali, lenzuola appiccicate e la sensazione di essersi già stancate prima ancora della sveglia. L'insonnia estiva è diventata quasi un classico della stagione calda: secondo diversi dati sul sonno, fino al 40% degli italiani lamenta difficoltà a dormire quando le temperature notturne restano alte, per un totale di circa 12 milioni di persone coinvolte.

Gli specialisti dell'Istituto Auxologico Italiano ricordano che circa un italiano su quattro soffre di insonnia durante l'anno, con un chiaro peggioramento d'estate. Il caldo però non è l'unico colpevole. Spesso è la somma di piccole abitudini serali sbagliate a trasformare il letto in un ring, invece che in un rifugio.

Perché il caldo manda in tilt il sonno

Per addormentarvi bene il corpo deve abbassare la sua temperatura interna di circa un grado. È il segnale che fa partire la produzione di melatonina e facilita il sonno profondo. Se la camera da letto è una sauna, questo raffreddamento diventa complicato e il cervello resta in modalità "allerta".

Le linee guida degli esperti parlano di una temperatura ideale in camera tra i 18 e i 22 gradi, con molti specialisti che indicano 20-21 gradi come compromesso perfetto. Nelle città sovra-riscaldate di luglio e agosto è quasi utopia, ma anche pochi gradi in meno fanno la differenza.

A peggiorare il quadro c'è la luce. Le giornate lunghissime ritardano fisiologicamente la secrezione di melatonina, mentre la luce blu di smartphone e tablet la sera manda ulteriormente in confusione i ritmi circadiani. Se poi a tutto questo si aggiungono stress, pensieri sul lavoro, ansia da "domani sarò uno zombie", l'insonnia estiva è servita.

Gli errori serali che alimentano l’insonnia estiva

1. Bere troppo e troppo tardi

Restare idratati è fondamentale, ma scolarsi mezzo litro d'acqua alle 23 è il modo più rapido per passare la notte in bagno. Si chiama nicturia e frammenta il sonno. Meglio distribuire l'acqua durante il giorno e iniziare a ridurre le quantità dalla prima serata, evitando anche bibite ghiacciate e alcol in chiusura di giornata.

2. Allenarsi forte a ridosso del letto

Con 38 gradi all'ombra, l'idea di correre solo la sera sembra sensata. In realtà, un allenamento intenso nelle due o tre ore prima di coricarsi alza la temperatura corporea e attiva il sistema nervoso simpatico. Risultato: cuore accelerato, adrenalina, zero sonno. Gli allenamenti impegnativi funzionano meglio al mattino; la sera vince una passeggiata lenta, un po' di stretching o yoga dolce.

3. Cene "rinfrescanti" ma pesanti e brindisi generosi

Insalata di riso XXL, fritti di pesce, gelato doppio gusto e birra ghiacciata sembrano un premio dopo una giornata rovente. Il problema è la digestione: più il pasto è ricco di grassi e zuccheri, più la termogenesi produce calore interno proprio mentre il corpo dovrebbe raffreddarsi. L'alcol facilita l'addormentamento ma spezza la fase REM, aumenta sudorazione e disidratazione. Meglio porzioni moderate, molta verdura e proteine leggere, cena finita almeno due ore prima di andare a letto.

4. Smartphone, orologio e auto-sorveglianza notturna

Lo schema classico: non arriva il sonno, si prende in mano lo smartphone "solo cinque minuti". Tra social, messaggi e notizie, il cervello si riempie di stimoli e la luce blu frena la melatonina. Guardare continuamente l'orologio aggiunge l'ansia da prestazione. Gli esperti di igiene del sonno consigliano la regola dei 20 minuti: se non ci si addormenta, meglio alzarsi e dedicarsi a un'attività rilassante.

5. Pisolini infiniti e orari sballati

L'afa pomeridiana invita al sonnellino epico sul divano. Peccato che un riposino lungo nel tardo pomeriggio abbassi la "pressione del sonno", rendendo più difficile addormentarsi. Ideale un power nap di massimo 20-30 minuti. Anche per bambini e adolescenti la regolarità è fondamentale.

La mini routine serale anti-insonnia estiva

Una mezz'ora ben organizzata può cambiare il rapporto con le notti calde. Ecco uno schema essenziale:

Due ore prima del sonno: cena leggera, senza eccessi di fritti, dolci o alcol. Un'ora prima: stop a smartphone, tablet e computer; luci più basse e calde. Quaranta minuti prima: doccia tiepida, non gelata. Trenta minuti prima: ultimo piccolo bicchiere d'acqua. Venti minuti prima: respirazione, stretching dolce o scrivere i pensieri della giornata. Se dopo 20-30 minuti il sonno non arriva, alzatevi e dedicatevi a un'attività rilassante.

Quando serve parlarne con il medico

Se l'insonnia estiva dura più settimane nonostante questi accorgimenti, conviene confrontarsi con il medico di base o con un centro di medicina del sonno. Soprattutto quando compaiono forte sonnolenza diurna, cali di concentrazione, irritabilità marcata o il sospetto di apnee notturne. Una valutazione tempestiva può aiutare a individuare la causa e migliorare la qualità del sonno.