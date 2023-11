Prendete alcuni degli essentials del guardaroba invernale, mixateli tra loro, condite con un pizzico di glamour e otterrete un look delizioso da gustare per tutta la stagione fredda



E chi l'ha detto che per sfoderare un look favoloso si debba uscire dalla categoria dei classici del guardaroba? Anzi, spesso è vero l'esatto contrario! Non servono infatti capi e accessori fuori dal comune e il "dress to impress" è decisamente sopravvalutato. Per convincere fino in fondo ciò che occorre è mixare con charme questi pezzi considerati evergreen che, stagione dopo stagione, tornano a bussare alle ante del nostro armadio. Guardate ad esempio la mise di Mary L. Jean.

La creator digitale, appassionata di moda e interior design, fotogratata per le strade di Berlino, ci dimostra che gli outfit migliori per tutti i giorni si costruiscono con pochi "essentials" selezionati con cura.

Un bel cappotto lungo nero, dei jeans dal lavaggio classico e dalla vestibilità flared, da portare con un pullover dalla stampa jacquard (il suo è a rombi ma ci sono pattern per tutti i gusti), degli stivaletti in pelle black e una borsa a tracolla in coordinato. Il tocco glam che fa la differenza? Un paio di orecchini silver dal design geometrico, come vuole il trend del momento, e un beanie in lana a coste. Facile, no?

Qui sotto trovate i must da acquistare per replicare il suo look all'istante!

Cappotto lungo nero Herskind Official

Pullover a rombi UNIQLO

Jeans wide leg MANGO

Stivaletti in pelle con tacco midi MASSIMO DUTTI

Maxi borsa in vernice nera H&M

Beanie a coste GANNI

Orecchini silver COS

