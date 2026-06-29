La combo da non sottovalutare quest’estate per coniugare praticità, stile e leggerezza? “Canotta + pencil skirt in lino”, come Jennifer Aniston negli anni ’90.

Una canotta, una pencil skirt in lino e un paio di sandali con il tacco largo: bastano giusto questi tre pezzi “furbi” del guardaroba per creare a occhi chiusi la perfetta uniforme estiva.

Specialmente in queste giornate di caldo rovente, in cui l’unica cosa che abbiamo voglia di fare è chiuderci in casa con l’aria condizionata accesa, questa combo può rivelarsi una valida opzione per coniugare facilmente leggerezza e stile.

Scelta azzeccata durante il giorno, questa combinazione in realtà è più versatile di quanto si possa pensare, come dimostra questo look di Jennifer Aniston che negli anni ’90 l’ha sfoggiata persino per un evento importante: la prèmiere newyorkese del film “Picture Perfect”.

***Julia Roberts negli anni ’90 aveva già trovato il modo più easy di indossare la gonna di paillettes (e noi vi sveliamo come ricreare il suo look)***

L’ex Rachel di “Friends” ha optato per un capo super basic: una canotta bianca con lavorazione a coste con scollo all’americana.

L’ha abbinata a una gonna midi a matita color giallo burro. E ha poi completato il tutto con un paio di sandali beige in pelle scamosciata con il tacco largo e una borsa a mano dal design essenziale.

Il risultato è un look semplice, fresco e molto chic che è anche molto facile da ricreare. Ecco i capi e gli accessori da mettere in wishlist per riuscirci in poche e semplici mosse.

Canotta, pencil skirt in lino e sandali con il tacco largo: il look anni ’90 di Jennifer Aniston da copiare al volo

INTIMISSIMI Canotta bianca a costine

Credits: intimissimi.com

MANGO Gonna midi in misto lino color vaniglia

Credits: shop.mango.com

UNISA Sandali con il cinturino in pelle scamosciata

Credits: unisa-europa.com

JACQUEMUS Borsa in pelle con dettaglio gioiello

Credits: jacquemus.com

Foto: GettyImage