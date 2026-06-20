Come combattere l’afa estiva con lo stile? Instagram ci fornisce 6 look da cui prendere ispirazione per gli hot days dell’anno!

L'estate è - finalmente - arrivata e con lei, oltre a tutte le cose che amiamo di più di questo periodo (come l'acqua cristallina, le giornate infinite e i tramonti dorati all'ora di cena) anche l’afa si presenta all’appello.

Con il termometro che segna i trenta gradi, probabilmente il nostro unico desiderio è quello di restarcene sul divano, con l'aria condizionata puntata addosso, una t-shirt morbida e i primi pantaloncini che troviamo nell’armadio ma, ahinoi, impegni e uscite inderogabili chiamano.

E così ci sforziamo di resistere alla tentazione della "tenuta pigiama" per indossare qualcosa di minimamente presentabile, che spesso non è altro che la versione 2.0 dell'outfit da casa.

Ma se la soluzione per sopravvivere al caldo torrido e ritrovare il piacere di comporre un look alla moda fosse dietro l’angolo?

Rinunciare allo stile da oggi non è più un’opzione e a dimostrarcelo ci pensano questi 6 look dai quali abbiamo preso ispirazione che, grazie a un perfetto equilibrio fra “fashion” e freschezza, ci aiutano ad affrontare l'estate senza dover sacrificare i nostri outfit sull'altare dell'afa.

Come vestirsi bene anche quando fa caldo: t-shirt + gonna in pizzo

Iniziamo da un outfit “intermedio”, che mantiene la tanto amata t-shirt oversize come elemento di continuità, con l’aggiunta di una gonna in pizzo fresca e leggerissima. A completare, un paio di comodissime infradito e una borsa a bauletto per tutto il necessario.

Come vestirsi bene anche quando fa caldo: gonna see-through + maglietta

La combo t-shirt + gonna è sempre un duo vincente. Soprattutto quando si tratta di una midi skirt dal tessuto see-through e impalpabile che ci permette sia di sentirci sollevate dalla calura, che eleganti, senza rinunciare a nulla. Per giocare un po’ con lo stile, poi, i colori sono un buon punto di partenza, con l’aggiunta di accessori altrettanto frizzanti per elevare il tutto.

Come vestirsi bene anche quando fa caldo: balloon pants (e accessori boho)

Ci sarà un motivo se i baloon pants sono tornati di moda proprio ora: leggiadri, ampi e ariosi - oltre a donare un tocco leggermente esotico ai nostri outfit - sono il pantalone perfetto per sopravvivere al caldo estivo. In questo caso, i baloon color sabbia, che ricordano degli harem pants rivisitati, evocano suggestioni mediorientali ed esotiche, aiutati anche dagli accessori boho come il foulard, i sandali e gli orecchini, per un look apparentemente semplice ma d’impatto.

Come vestirsi bene anche quando fa caldo: coordinato in lino o cotone

Un altro modo per essere impeccabili anche quando fa caldo, è puntare sui coordinati. Ancora meglio se si tratta di un duo formato da top e gonna ampia/a ruota in lino o cotone, che, da tradizione rappresenta una delle soluzioni più chic e funzionali della bella stagione per tenere testa al caldo afoso. Partendo da qui, poi, basta optare per completi colorati, ricchi di stampe e il gioco è fatto.

Come vestirsi bene anche quando fa caldo: bloomers + canotta

Fratelli minori dei baloon pants, i bloomers sono l’altra grande tendenza dell’estate 2026. Comodi (anzi, comodissimi) e stilosissimi, già da soli sono capaci di fare tranquillamente un look. Per questo, bastano una semplice canottiera e un paio di infradito per trasformare un outfit apparentemente “scarno” in una mise vincente.

Come vestirsi bene anche quando fa caldo: minigonna + t-shirt

Infine, è sempre la nostra amica t-shirt che torna utile, questa volta accostata a una mini gonna colorata (davvero mini) e a un paio di sandali altrettanto vitaminici, per un look che - anche se apparentemente semplice - sprigiona coolness da ogni capo.