Il gilet si conferma uno dei grandi trend della stagione: ecco un’idea molto chic per indossarlo con stile dall’alba al tramonto.

Al Festival di Cannes ci ha fatto sognare con il look a dir poco fiabesco, un abito color champagne con i ricami floreali indossato con una cappa in velluto verde, della collezione FW26 di Givenchy, ma anche fuori dal red carpet Diane Kruger si conferma una vera regina di stile.

L’attrice tedesca infatti, riesce sempre a conquistarci anche con i suoi look off-duty.

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E proprio in questi giorni sulla Croisette, ci ha dimostrato come per lei sia davvero naturale realizzare a occhi chiusi outfit tanto semplici quanto chic.

In particolare, Diane ci ha svelato il suo segreto su come indossare il gilet in modo impeccabile: mixandolo a capi easy e versatili che tutte abbiamo nell’armadio e completando il tutto con gli accessori giusti.

Invece del solito completo blazer-pantaloni, l’attrice è partita da un gilet nero con lo scollo a V che ha abbinato a un paio di pantaloni harem stretti alla caviglia dello stesso colore.

Ai piedi, uno dei grandi trend della stagione: i sandali infradito dalle linee essenziali.

Ad aggiungere una buona dose di luminosità al look, invece, “Dora”, gli occhiali da sole ultra leggeri dalla forma squadrata della collezione Iconic Shades di Silhouette, la linea di eyewear ispirata alle silhouette audaci e al fascino cinematografico delle iconiche montature degli anni ’70.

Come ricreare la sua mise total black? Ecco i capi e gli accessori da aggiungere alla shopping list.

Come indossare il gilet: con pantaloni harem, infradito e occhiali over. Get the look!

MAX MARA Gilet nero in lino e cotone

Credits: it.maxmara.com

ARKET Pantaloni barrel dalla vita elasticizzata

Credits: arket.com

AEYDE Sandali infradito dalle linee essenziali

Credits: aeyde.com

SILHOUETTE "Dora", i nuovi occhiali da sole dalla forma geometrica della collezione Iconic Shades

Credits: silhouette.com

Foto: courtesy of press office