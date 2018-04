Una sfumatura super chic che si abbina alla perfezione alla sua mise: da copiare!



Per la primavera cercate qualcosa di diverso dal classico trench beige a doppiopetto?

Sappiate allora che quest'anno il modello più cool in assoluto è quello in pelle (o in vernice, per chi non ha paura di osare ancora di più!).

Se poi voleste raggiungere vette di glamour davvero altissime, potreste sempre decidere di seguire l'esempio di Amal Clooney, che ha scelto la versione firmata Michael Kors Collection nella nuance magnetica del blu pavone.





L'abbinamento più chic da provare? Con una gonna longuette bianca con bottoncini a contrasto, una maglia sottile in cashmere blu navy e una borsa a mano en pendant, proprio come fa lei.

Quel pizzico di allure sexy che non guasta mai lo regalano le scarpe: un paio di pumps cut-out in vernice nera, dal tocco moderno e deciso.

Ecco i pezzi must have per replicare il suo look stiloso in poche mosse.









SONIA RYKIEL Trench in vinile con profili a contrasto.

FALCONERI Maglia a girocollo in cashmere blu.

ROKSANDA Gonna midi a pieghe con bottoni a contrasto.

PETAR PETROV Pumps cut-out in vernice nera.

EMPORIO ARMANI Shopper in pelle blu navy.

CLUSE Orologio La Garçonne con cinturino in maglia.

GUCCI Occhiali da sole con lenti sfumate.

