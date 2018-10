Alicia Vikander mescola le fantasie jacquard con le nuance più calde di stagione. Vi piace? Copiatela così.



Se siete appassionate di motivi autunnali e colori caldi, non potrete certo rimanere indifferenti davanti alla mise di Alicia Vikander.

L'attrice, in total look Louis Vuitton, ci conquista con una combo di fantasie jacquard dal fascino etno-chic, pattern geometrici e le tonalità che vanno dal cognac, al marrone intenso, al burgundy.





Per ispirarsi al suo outfit, sono necessari giusto pochi accorgimenti fashion, come quello di giocare su sfumature abbastanza simili per non "staccare" troppo.

Indispensabili un bomber da appoggiare sulle spalle come fa lei, con nonchalance, una blusa a righe svolazzante e una minigonna dalla stampa grafica (ma andrà benissimo anche la versione floreale che vi suggeriamo noi).

Per sdrammatizzare il tutto poi, perfetti gli stivaletti stringati con para alta in gomma.

Ecco i pezzi must da acquistare subito!









Giacca bomber con inserti jacquard e zip obliqua ETRO

Credits: etro.com





Blusa a righe multicolor OTTOD'AME

Credits: ottodame.it









Minigonna a fiori jacquard GUCCI

Credits: gucci.com





Borsa Lockme Ever LOUIS VUITTON

Credits: it.louisvuitton.com









Stivaletti stringati con tacco TIMBERLAND

Credits: timberland.it





Orecchini con strass a chandelier NALÌ BIJOUX

Credits: nalishop.it