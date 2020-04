Dai red carpet glam ai look urban nella serie "Alta Fedeltà", Zoe Kravitz non delude mai. Ecco come possiamo imparare qualche trick molto fashion da lei

Che Zoe Kravitz fosse sotto il riflettore del mondo della moda non è certo una novità. Con una famiglia come la sua (è la figlia del cantante Lenny Kravitz e dell'attrice Lisa Bonet) è naturale avere una certa propensione per il palcoscenico e, perché no, anche per lo stile.



Quel che è certo è che da quando Kravitz ha iniziato a sfoggiare i primi look sui red carpet (e on the street visto che è costantemente paparazzata) è stato chiaro che il suo gusto era qualcosa di estremamente personale e unico. Pensate che al momento di creare un guardaroba per Rob, il personaggio che interpreta nella nuovissima serie di Hulu, "Alta Fedeltà", è stata da subito coinvolta in prima persona nella scelta dei look, creati dalla costumista Coleen Atwood, che ha voluto addirittura mixare alcuni capi dell'armadio dell'attrice.



Per questo abbiamo pensato qui di carpire alcuni suoi segreti di stile selezionando dieci dei suoi look più belli passando da quelli da diva per sognare al ready-to-wear facilmente replicabile anche da noi.





1. Denim per la sera

Cominciamo con un pezzo forte di Zoe Kravitz: essere estremamente elegante anche indossando un semplice jeans. Se decidiamo per la sera di mettere un capo basic come questo allora necessariamente saranno il sopra e gli accessori a dover ricalibrare il glam, in questo caso un top in maglia argentata e dei sandali super semplici, ma molto sensuali grazie al tacco alto e alle stringhe nere.





2. Il daily look

Scordatevi di vedere Zoe Kravitz in athleisurewear come le altre celebrities paparazzate in strada. Maestra del ton sur ton (come vedremo anche dopo) Kravitz è sempre impeccabile, anche nelle uscite daily. In questo caso sceglie di giocare sui toni della terra con pantaloni a scacchi (ve li ricordate attorno al 1995?) dritti, giacca morbida in suede e maglioncino arancione. Ai piedi mocassini androgini e al polso una mini bag Fendi che illumina tutto il look e "rompe" l'equilibrio generale con un flash di colore.





3. Il little black dress

Zoe Kravitz ama il nero e sceglie spesso il celebre little black dress per gli eventi importanti. E quando diciamo corto, intendiamo davvero corto. Kravitz non va certo per mezze misure, come in questo caso, uno splendido abito Saint Laurent strapless e corredato da sandali effetto nudo sempre neri. Di nuovo le linee sono molto semplici ma l'effetto è wow.





4. Il long black dress

Ecco la seconda versione dell'abito nero da red carpet. Anche in questo caso pochi fronzoli, ma giochi grafici e cut out che lasciano poco all'immaginazione. Per Kravitz l'abito lungo non è mai bomboniera, ma segue le forme del corpo minuto e ha proporzioni perfette.





5. La camicia aperta

Ecco un trick di layering semplice e facilmente replicabile. Kravitz spesso indossa una camicia, che sia stampata o più semplice come questa, portata aperta o annodata così che lasci intravvedere il top sotto. Spesso quello scelto da lei è un crop top, ma voi potete anche indossare una semplice t-shirt o canottiera tinta unita o a costine per effetto retro.





6. La t-shirt stampata con minigonna

Direttamente dal set di "Alta Fedeltà" ecco uno dei suoi look più commentati. Una t-shirt vintage di Dikie's stampata (che indossava anche John Cusack nel film orginale) indossata con una minigonna a pieghe stile college verde bottiglia e Vans nere flat con calzino bianco arricciato ben in vista. Per quanto il vibe da ragazzina anni 90 sia molto forte è forse il caso di dare una chance a questa combo questa estate. Basta una delle vostre vecchie t-shirt di concerti o gruppi musicali (che trovate facilmente anche su Depop, Vestiaire Collective, eBay ma anche rieditate da H&M) e una miniskirt e voilà il gioco è fatto.





7. Il cardigan over

Se non è la camicia aperta allora la seconda scelta è il cardigan chunky. Da portare un po' sceso sulle spalle, aperto, con a vista un micro top semplice di cotone. I colori e la fattura sempre dal gusto retro, come in questo caso: nocciola con due strisce gialla e marrone. Una combinazione molto in voga negli anni 90.





8. Il ton sur ton rosa

Zoe Kravitz non indossa spesso il rosa, ma è un colore che le dona tantissimo. L'abbiamo vista alla première di "Animali Fantastici" indossare un abito splendido di Armani Privé fucsia e qui, durante una conferenza stampa per lo show Big Little Lies, è davvero elegante in questo cipria ton sur ton. La t-shirt è basic in cotone e maniche corte, la gonna longuette a portafoglio un passepartout e il tocco finale sono le décolletées in velluto più accese. Un esempio semplice e immediato di come giocare con la sovrapposizione dello stesso colore per un risultato molto chic.





9. La camicia stampata

Come scegliere la camicia questa estate? Stampe bold hawaiane, seta morbida e leggera, forma leggermente oversize e taglio maschile, da indossare sopra a miniskirt ariose (Kravitz la indossa a pois in "Alta Fedeltà"). Se le minigonne non fanno per voi potete sempre sostituire con il vostro denim preferito e annodare la camicia in vita o ancora ripetere il trick della camicia aperta con tank top a vista.





10. Riscopriamo i guanti!

Ok lo sappiamo. Questo è un look che difficilmente potremo mai replicare, ma sogniamo per un attimo di avere una festa di gala a cui andare, dove il dress code è Old Hollywood e abbiamo bisogno proprio di quel dettaglio in più che faccia la differenza. Bene, l'abito salmone di Zoe Kravitz è quel che fa per noi. Ispirato a due abiti di Jackie Kennedy (uno color pesca e uno rosa lungo) in entrambi i casi la First Lady aveva indossato dei guanti bianchi per completare i look, e così ha fatto Kravitz, rendendo tutto l'ensemble davvero speciale. Ce lo ricorderemo.