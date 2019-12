Chi sono le celebrities meglio vestite del 2019? Scoprite la nostra classifica: è tempo di bilanci!

Il 2019 sta per finire, e non può certo chiudersi senza qualche classifica che ne riepiloghi gli avvenimenti più interessanti. Anche in fatto di stile.

Per questo, come ogni anno, abbiamo ripercorso i red capert più celebri per scovare le celebrities che li hanno affrontati scegliendo i migliori abiti. E che meritano di entrare tra le nostre 10 star meglio vestite del 2019.



Quali sono i parametri che ci hanno permesso di giudicare queste celebrities? Anzitutto l'eleganza, ma non solo. Il saper fare la scelta giusta in fatto di abiti (o di stylist!) e accessori, ma anche quella di stupire e di regalare quel brivido che rende le stelle del cinema uniche nel loro genere.



Paillettes, strascichi e dettagli preziosi non sono tutto, perché anche saper rompere le regole adeguandosi alla modernità è una caratteristica vincente.



E lo vedrete con i vostri occhi. Immagine dopo immagine troverete alcune "veterane", che ormai da anni non sbagliano un look, ma incontrerete anche dei nomi nuovi pronti a stupirvi. Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità, non aspettate un solo istante: scoprite subito, partendo dal numero 10, chi c'è sul podio delle meglio vestite dell'anno.







10. JENNIFER LOPEZ

Iniziamo da lei, l'inimitabile JLo. Solitamente sceglie abiti molto ridotti e provocanti, ma nell'ultimo anno ha saputo dare una svolta al proprio guardaroba. Sia chiaro, le paillettes e qualche spacco vertiginoso non mancano di certo.

Credits: Getty Images



9. ALESSANDRA MASTRONARDI

Questo è stato il suo anno, in termini di carriera ma anche come look. L'abbiamo vista nei panni di madrina della Mostra del Cinema di Venezia e, serata dopo serata, ci ha saputo conquistare con abiti sempre diversi e davvero azzeccati.

Credits: Getty Images



8. SAOIRSE RONAN

Il suo nome non è facilissimo da pronunciare ma i suoi look parlano chiaro: Saoirse è una delle giovani star di Hollywood che hanno più senso dello stile. Portamento regale, dettagli gioiello e mai niente fuori posto.

Credits: Getty Images



7. ZOE KRAVITZ

Se dovessimo dare un titolo ai suoi look da red carpet sarebbe sicuramente "Fuori dagli schemi". Zoe ama i look sensuali, e grazie al fisico minuto riesce a rendere elegante anche un semplice reggiseno gioiello. Difficile imitarla.

Credits: Getty Images



6. JULIANNE MOORE

Uno dei nomi che non mancano mai nella nostra rassegna delle best dressed. Julianne Moore è unica e ogni volta che percorre un red carpet è un'occasione per ricordarlo.

Credits: Getty Images



5. GRETA GERWIG

Da qualche giorno è sulla bocca di tutti come grande esclusa dalle nomination ai prossimi Golden Globes. Nella nostra classifica Greta Gerwig non poteva mancare. L'attrice e regista americana è sempre elegantissima e sa catturare l'attenzione anche con un semplice abito scuro (al centro).

Credits: Getty Images



4. SIENNA MILLER

Dopo un periodo più low profile, Sienna Miller, una delle icone di stile più amate dei nostri anni, è tornata a marcare il territorio. E lo ha fatto alla grande, con accenti retrò e dettagli super preziosi.

Credits: Getty Images



3. ADWOA ABOAH

Saliamo sul podio con una delle modelle più influenti della nostra epoca. Inglese, di origini nobili, sceglie sempre dei look particolari che porta con grande eleganza. Chi riuscirebbe a rendere così chic un corpino trasparente, ricoperto di cristalli?

Credits: Getty Images

2. YARA SHAHIDI

Medaglia d'argento per l'attrice americana, classe 2000, che incarna appieno la contemporaneità e lo stile delle nuove generazioni. Forte, senza regole e con tanta voglia di sperimentare. Non a caso è uno dei volti preferiti da Gucci.

Credits: Getty Images

1. LUCY BOYNTON

25 anni, americana di nascita ma inglese d'adozione, Lucy Boynton è la nostra best dressed di tutto il 2019. L'abbiamo vista in Bohemian Rapsody e nella serie The Politician, e soprattutto sui red carpet più importanti. Di lei ci piace il gusto sixties e la scelta di look sempre molto femminili.

Credits: Getty Images