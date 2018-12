Bilanci di stile: scoprite chi sono le 10 best dressed del 2018 secondo noi



Quando un anno volge al termine arriva il tempo di fare dei bilanci. Com'è andato questo 2018 per le celebrities più acclamate a livello internazionale? Dal punto di vista dello stile per 10 di loro è andato davvero alla grande.

Abbiamo scelto di fare un piccolo recap di quanto visto sui red carpet e agli eventi mondani più importanti dell'anno, per stilare una classifica delle 10 Best Dressed di tutto il 2018.



È stata dura, dobbiamo ammetterlo. Tra strass e ricami, gioielli e tacchi vertiginosi, scegliere chi ha meritato di entrare nella top ten è stato piuttosto complicato.



Per darvi un piccolo assaggio vi diciamo che troverete dei volti nuovi ma anche delle vere "stakanoviste" del red carpet, come Naomi Watts e Cate Blanchett. Iniziate a cuoriosare la nostra classifica, fino alla numero 1.







10. JULIA GARNER

Iniziamo da una nuova promessa, l'attrice 24enne che per il ruolo nella serie tv Ozark ha ricevuto una nomination ai prossimi SAG Awards. Sofisticata e superchic, non a caso è stata subito scelta da Miuccia Prada come brand ambassador di Miu Miu (look al centro).



Credits: Getty Images



9. ZOE KRAVITZ

Attrice, figlia d'arte e testimonial beauty di Yves Saint Laurent, Zoe aggiunge molta personalità ad ogni look. Ha uno stile riconoscibile e fuori dagli schemi, anche con l'abito a sirena più tradizionale che ci sia: non arriva al metro e sessanta, ma uno spacco vertiginoso, indossato da lei, colpisce più di un Angelo di Victoria's Secret.



Credits: Getty Images



8. MILLIE BOBBY BROWN

L'abbiamo conosciuta qualche anno fa nel ruolo di Undici nella serie Stranger Things e la stiamo vedendo crescere, anche in fatto di stile. Favorita di Raf Simons, sfoggia spesso dei look Calvin Klein che bilanciano bene giovane età ed elementi più da adulta.

Credits: Getty Images

7. NAOMI WATTS

In una classifica rispettabile non può mancare lei, presenza piena di charme su ogni tappeto rosso. Naomi Watts è la cinquantenne che tante vorrebbero essere: elegante, vera e mai banale.



Credits: Getty Images



6. ALEXA CHUNG

Da una presenza fissa delle classifiche "best dressed" a un'altra. Alexa Chung è l'icona di stile della nostra epoca, e nell'ultimo anno ha dato sfoggio di un nuovo gusto vagamente retrò che ha fatto breccia nei nostri cuori (e nei nostri armadi).



Credits: Getty Images



5. PRIYANKA CHOPRA

È senza dubbio il suo anno, sia per il matrimonio con Nick Jonas che per il successo della serie in cui recita, Quantico. Bellezza fuori dai canoni, con tutte le curve al posto giusto: valorizzate da abiti che non fanno una piega.



Credits: Getty Images



4. SAOIRSE RONAN

Un altro volto giovane che merita la nostra (e la vostra) attenzione: Saoirse Ronan avrà anche un nome complicato da pronunciare, ma il suo stile è facilissimo da descrivere. È chic e limpido, oltre ogni immaginazione.



Credits: Getty Images



3. EMMA STONE

Eccoci al podio delle nostre best dressed. Emma Stone merita un terzo posto, forte di scelte iper decorate e brillanti, indossate con una disinvoltura rara.



Credits: Getty Images



2. CATE BLANCHETT

Al secondo posto un'altra star che rappresenta alla perfezione tutto ciò che indossa. Cate Blanchett è una visione, in qualsiasi versione la si voglia immaginare: con un pantalone, con dettagli scintillanti o con volumi esagerati e difficili da osare.



Credits: Getty Images



1. MEGHAN MARKLE

Primo posto per la donna dell'anno, la Duchessa di Sussex. Dal cambio d'abito post-cerimonia di nozze (al centro, uno Stella McCartney mozzafiato) è stato chiaro che Meghan ci avrebbe fatto sognare. Elegante per la sera come per il giorno, ama i marchi contemporanei (come le decolleté di Aquazzura) e ha portato una ventata di modernità a corte.



Credits: SplashNews