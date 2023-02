Designer e stylist pronti all'appello: a poche ore dall'inizio del Festival, ecco chi aiuterà le star a costruire il loro look durante l'edizione 2023 di Sanremo...

Mancano poche ore all'inizio del Festival di Sanremo 2023 e l'hype per gli artisti in gara e le loro canzoni è ovviamente alle stelle. Ma la musica non è l'unico fattore da tenere in considerazione sul palco dell'Ariston. Da qualche anno, infatti, la moda sembra aver deciso che la kermesse canora più amata del nostro paese fosse l'occasione giusta per mostrarsi e, perché no, lanciare messaggi, complice un pubblico sempre più eterogeneo in fatto di età...

E così ecco che i designer italiani hanno cominciato a tenere d'occhio con molta attenzione i cantanti in gara, consapevoli anche che, a differenza, di qualche tempo fa, Sanremo, grazie ai social, è diventato da spettacolo nazionalpopolare e momento mainstream in grado di unire generazioni intere davanti alla tv.

Festival di Sanremo 2023: il look di Chiara Ferragni

Partiamo da uno dei volti che ci accompagnerà durante la prima e l'ultima serata del Festival, stiamo parlando del nome più chiacchierato di questa edizione, ovvero Chiara Ferragni. La talent e imprenditrice è stata tra le prime a essere convocata da Amadeus, padrone di casa del Festiva, e su di lei finora si è scritto quasi tutto: dal suo cachet devoluto in beneficienza fino a, ovviamente, chi la vestirà.

Chiara stessa ha annunciato settimane le scorse settimane sul suo sito, TheBlondesalad.com, quali brand indosserà (ve lo avevamo raccontato proprio su Grazia.it) durante le due serate di co-conduzione: la sua scelta è ricaduta su Dior, marchio a cui la talent è legata da tempo (Maria Grazia Chiuri, Direttore Creativo della maison aveva realizzato per lei i suoi tre abiti da sposa) e Schiaparelli, altro nome decisamente sulla cresta dell'onda e al momento.

Per quanto riguarda invece le altre conduttrici c'è ancora un certo alone di mistero sui loro look: chi vestirà Paola Egonu, Chiara Francini e Francesca Fagnani. Per ora no news... dovremo attendere il Festival per scoprirlo.

Festival di Sanremo 2023: la figura (e il successo) dello stylist

Ma non sono solo i designer e i brand a essere centrali nella realizzazione del look perfetto da portare sul palco dell'Ariston, E qui entra in gioco una delle figure più importanti - e in ascesa - degli ultimi anni: quella della stylist o meglio, del celebrities stylist!

Sì perché ormai è chiaro, come sanno bene negli States, dove da decenni sono personaggi centrali, dietro ogni grande personaggio dello showbiz c'è uno stylist che con lui/lei immagina gli outfit giusti e coerenti con l'immagine che si vuole comunicare. Ed ecco che quindi alcuni di loro in Italia stanno diventando nomi sempre più noti, proprio perché hanno saputo, con il loro lavoro accurato, aiutare i propri artisti nella creazione non solo di uno o più look ma di uno stile vero e proprio, capace di raccontare chi c'è dietro al microfono o alla macchina da presa.

Ma chi saranno gli stylist che aiuteranno gli artisti in gara a spiccare sul palco dell' Ariston? Segnatevi questi nomi!

Partiamo dagli stylist che possono vantare più artisti nel proprio "carnet" sanremese: come Simone Furlan, fashion stylist e art director, che a Sanremo si occuperà dell'immagine di ben tre cantanti, ovvero Madame, Mara Sattei e Lazza (che tra l'altro indosserà capi Missoni).

Tra i nomi più gettonati dal momento c'è poi Lorenzo Posocco che seguirà il "trittico" composto dalla giovanissima Ariete e da due big come Elodie e Marco Mengoni.

Dietro ai look di una (per ora) biondissima Levante e di Olly ci sarà la mano "magica" di Lorenzo Oddo, altro nome super richiesto tra gli artisti italiani.

Grande attesa poi per il ritorno a Sanremo del duo pop più chiacchierato in Rete, quello composto dalle sorelle Iezzi, ovvero Paola e Chiara, che per l'occasione si affideranno all'esperienza e al talento di Nick Cerioni per questo attesissimo rientro sulle scene.

Ma P&C non saranno le sole star a essere seguite da Cerioni: oltre a loro lo stylist dovrà curare i look anche del giovane, ma ormai lanciatissimo Tananai, che già l'anno scorso riuscì a colpirci per i suoi look (oltre per l'ipnotica e trascinante hit "Sesso Occasionale")

A proposito poi di big names: i look degli Articoli 31 saranno curati da Ylenia Puglia (che seguirà anche LDA), mentre all'immagine di Giorgia, una delle voci più amate del Festival, ci penserà Valentina Davoli. Dietro agli outfit di Gianluca Grignani (che vestirà John Richmond) ci sarà invece Marco De Lucia. I Cugini di campagna hanno rinnovato la loro collaborazione con Al Pacino Stylist mentre i Modà hanno annunciato che si affideranno ad Armani per gli outfit del cantante Checco, il resto del gruppo indosserà le creazioni del brand Demas.

Proseguendo con il nostro elenco troviamo per Coma_Cose, Giorgia Cantarini, già fashion editor ed esperta di moda green, che selezionerà per loro alcuni look firmati Vivienne Westwood in un mix di pezzi sartoriali dal sapore british e punk, tipici del brand inglese.

Sempre nella sezione "duo" troviamo Colapesce e Dimartino che proveranno a bissare il successo di "Musica Leggerissima" del 2021 presentando la nuova "Splash" e indossando i look ideati da Giuseppe Magistro. A seguire invece lo stile sul palco di Mr Rain ci sarà Mimina Cornacchia mentre ai look di penserà Rebecca Baglini.







Per la categoria "zona Gen Z" troviamo Stefania Sciortino come stylist di Leo Gassman, Simone Folli per Rosa Chemical, Aurora Zaltieri per i Colla Zio, Giada Pezzolo per Will, Silvia Trombina (aka @tiny_idols) per gIANMARIA, Francesco Mautone per Sethu. Shari sarà, invece, seguita da Michela Di Viesti e indosserà Dolce& Gabbana.





Dubbio invece su uno dei nomi più attesi della "vecchie glorie dell'Ariston": chi seguirà e vestirà Anna Oxa? L'artista che ci ha abituato negli anni a look che hanno segnato l'immaginario del Festival (dall'abito con cappuccio al pantalone a vita bassa con perizoma a vista di Gucci, che hanno anticipato mode e trend) ha annunciato che non avrà un designer di riferimento né uno stylist e che indosserà ciò che sarà in armonia con la sua musica e con se stessa. Noi sappiamo che riuscirà a stupirci comunque.



Credits foto apertura: Getty Images