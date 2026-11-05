Un pomeriggio di relax sul divano in compagnia del suo cane adottato rivela la tonalità effetto pietra più morbida e sofisticata da abbinare ai maglioni autunnali.





Accoccolata su un divano pieno di cuscini, Jennifer Aniston si gode un momento di tenerezza accanto al suo amatissimo cane, Lord Chesterfield. Lo scatto, pubblicato nel suo ultimo carosello su Instagram, trasmette tutta la piacevole atmosfera delle giornate autunnali. Adottato nel 2020, il cucciolo sembra apprezzare particolarmente questi pomeriggi di assoluto relax.

Ma, oltre alle coccole, è anche il look dell'attrice a catturare l'attenzione. Aniston ha abbinato un essenziale top nero a un paio di jeans dal taglio utility, declinati in una delicata tonalità pebble, a metà strada tra il grigio pietra e il color sabbia caldo.

Quando le temperature si abbassano, il classico denim blu medio torna solitamente a essere il protagonista indiscusso del guardaroba, e a ragione. Quest'anno, però, l'attrice suggerisce un'alternativa più discreta e ricercata. I pebble jeans sono più delicati del nero e più sofisticati del blu: una scelta versatile e disinvolta, proprio come quello stile effortless che Jennifer Aniston ha trasformato nel suo tratto distintivo.





Le origini workwear del denim color pietra

I jeans dai colori neutri hanno una storia più lunga di quanto si possa immaginare. Nel 1873, Levi Strauss e Jacob Davis brevettarono i loro pantaloni da lavoro con rivetti, pensati per minatori e allevatori. I primi modelli erano realizzati in due diversi tessuti: il denim blu e un resistente cotone marrone, noto come cotton duck. Lo Smithsonian conserva ancora oggi un paio di questi pantaloni nella loro versione color terra, preziosa testimonianza dell'epoca del Far West.

Il modello utility scelto da Aniston richiama proprio questa tradizione, reinterpretandone le origini più ruvide in una versione decisamente più raffinata. Forse è anche grazie a questo passato così autentico che la tonalità risulta tanto facile da indossare e da integrare nel guardaroba, stagione dopo stagione.





Come indossare i pebble jeans questo autunno

Proprio come i sassolini bianchi che Pollicino lascia cadere per ritrovare la strada di casa nella celebre fiaba di Charles Perrault, questa nuance può diventare il filo conduttore di tanti outfit eleganti e versatili.

Per la sera, provate ad abbinare i vostri jeans a una blusa con volant e a un paio di delicati kitten heels. Nel weekend, invece, una maglia a righe alla marinara e delle ballerine regalano al look un irresistibile fascino da ragazza francese. Per i pomeriggi più freddi, niente di meglio di un morbido maglione color crema, da completare con un cappotto cammello portato sulle spalle. A illuminare l'insieme, infine, ci pensano alcuni gioielli sottili in oro, perfetti per esaltare la palette delle tonalità minerali.

Per replicare fedelmente la formula di Jennifer Aniston, basta scegliere un semplice top nero e lasciare che siano i jeans a catturare tutta l'attenzione. Con l'arrivo della primavera, sarà sufficiente sostituire la maglia invernale con una camicia di seta e un paio di mocassini dal finish lucido.

Insomma, qualche sfumatura color pietra nel guardaroba potrebbe essere tutto ciò che serve per ritrovare la strada verso uno stile impeccabile.