Che scarpe indossare con i jeans baggy? Sono queste le calzature da scegliere per look quotidiani easy e cool
Li scegliamo nel tempo libero e nel weekend, soprattutto quando non sappiamo come vestirci e non abbiamo troppa voglia di dedicarci alla scelta del look, ma con qualche piccola accortezza i jeans baggy possono rivelarsi degli ottimi alleati di stile anche in altri momenti della giornata.
Con la loro gamba larga e il loro fit easy e rilassato, fino a poco tempo fa erano i protagonisti indiscussi dello streetwear e venivano relegati alle sole occasioni informali.
Da qualche stagione a questa parte, invece, hanno iniziato a farsi largo anche nei guardaroba più raffinati e in effetti basta abbinarli con le calzature giuste per riuscire a sfruttarli h24.
Che scarpe indossare con i jeans baggy per ottenere outfit comodi, pratici e al tempo stesso ad alto tasso di coolness?
***Pronte a dire addio ai barrel? Sono i jeans a “tulipano” il modello su cui scommettere quest’autunno***
Per trasformare completamente il look è possibile giocare con qualsiasi tipo di calzatura, tutto dipende dalla resa che si vuole ottenere.
Di sicuro, quando si scelgono le scarpe basse è meglio optare per dei jeans baggy dal fondo leggermente corto o con il risvolto, in modo da lasciare intravedere la punta della calzatura che si indossa. Al contrario, quando si prediligono i tacchi alti, possono funzionare anche i jeans con l’orlo che sfiora il pavimento.
Ma ecco nel dettaglio 7 combo che potete provare anche voi quest’autunno.
Che scarpe indossare con i jeans baggy
01. I mocassini
Per uno stile informale ma non eccessivamente casual potete optare per un paio di mocassini in pelle intrecciata che consentono di elevare anche i look più semplici, composti da pullover e jeans baggy.
SCAROSSO Mocassini marroni in pelle intrecciata
Credits: scarosso.com
02. Le pumps con il tacco largo
Il segreto per bilanciare i volumi ampi dei jeans baggy e rendere il look più raffinato? Indossarli con un paio di pumps con il tacco alto e largo dal gusto bon ton è sempre una buona idea.
POLLINI Dècolleté bicolor con il tacco
Credits: pollini.com
03. Le ballerine dai toni pastello
Per un abbinamento quotidiano pratico e chic, potete provali con un paio di ballerine dai colori pastello che consentono di "addolcire" il look e si sposano molto bene sia con bluse raffinate sia con t-shirt più informali.
ALOHAS Ballerine in pelle color giallo burro
Credits: alohas.com
04. Gli stivaletti animalier
Che scarpe indossare con i jeans baggy per dar vita ad outfit versatili e cool perfetti dal brunch della domenica agli aperitivi dopo l’ufficio? Basta seguire uno dei trend più chiacchierati del momento e abbinarli a degli stivaletti con kitten heels dai motivi animalier.
SÉZANE Stivaletti con kitten heels a stampa snake
Credits: sezane.com
05. Le "sneakerine"
E perché rinunciare all’idea di portarli con le sneakers. Basta scegliere un paio di “sneakerine” dalla punta affusolata per ottenere un outfit comodissimo ma non esageratamente sportivo.
MIU MIU Sneakers in pelle scamosciata
Credits: miumiu.com
06. Le slingback a punta
Per slanciare al massimo la silhouette e dare un tocco elegante al look, basta provare i jeans baggy con delle slingback dalla punta affilata e il tacco a spillo.
ZARA Slingback a punta con il tacco alto
Credits: zara.com
07. I sandali con plateau
In alternativa, per una soluzione ancora più pratica, vanno benissimo con dei sandali in suede con plateau: una combo perfetta soprattutto per sfruttare questi jeans anche di sera.
STAUD Sandali in suede con plateau
Credits: staud.com
Foto in copertina: GettyImage
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