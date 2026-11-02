Dai mocassini in pelle intrecciata ai sandali in suede con plateau: se non sapete mai che scarpe indossare con i jeans baggy, ecco i modelli che vi conviene avere sempre nella scarpiera.

Li scegliamo nel tempo libero e nel weekend, soprattutto quando non sappiamo come vestirci e non abbiamo troppa voglia di dedicarci alla scelta del look, ma con qualche piccola accortezza i jeans baggy possono rivelarsi degli ottimi alleati di stile anche in altri momenti della giornata.

Con la loro gamba larga e il loro fit easy e rilassato, fino a poco tempo fa erano i protagonisti indiscussi dello streetwear e venivano relegati alle sole occasioni informali.

Da qualche stagione a questa parte, invece, hanno iniziato a farsi largo anche nei guardaroba più raffinati e in effetti basta abbinarli con le calzature giuste per riuscire a sfruttarli h24.

Che scarpe indossare con i jeans baggy per ottenere outfit comodi, pratici e al tempo stesso ad alto tasso di coolness?

***Pronte a dire addio ai barrel? Sono i jeans a “tulipano” il modello su cui scommettere quest’autunno***

Per trasformare completamente il look è possibile giocare con qualsiasi tipo di calzatura, tutto dipende dalla resa che si vuole ottenere.

Di sicuro, quando si scelgono le scarpe basse è meglio optare per dei jeans baggy dal fondo leggermente corto o con il risvolto, in modo da lasciare intravedere la punta della calzatura che si indossa. Al contrario, quando si prediligono i tacchi alti, possono funzionare anche i jeans con l’orlo che sfiora il pavimento.

Ma ecco nel dettaglio 7 combo che potete provare anche voi quest’autunno.

Che scarpe indossare con i jeans baggy

01. I mocassini

Per uno stile informale ma non eccessivamente casual potete optare per un paio di mocassini in pelle intrecciata che consentono di elevare anche i look più semplici, composti da pullover e jeans baggy.

SCAROSSO Mocassini marroni in pelle intrecciata

Credits: scarosso.com

02. Le pumps con il tacco largo

Il segreto per bilanciare i volumi ampi dei jeans baggy e rendere il look più raffinato? Indossarli con un paio di pumps con il tacco alto e largo dal gusto bon ton è sempre una buona idea.

POLLINI Dècolleté bicolor con il tacco

Credits: pollini.com

03. Le ballerine dai toni pastello

Per un abbinamento quotidiano pratico e chic, potete provali con un paio di ballerine dai colori pastello che consentono di "addolcire" il look e si sposano molto bene sia con bluse raffinate sia con t-shirt più informali.

ALOHAS Ballerine in pelle color giallo burro

Credits: alohas.com

04. Gli stivaletti animalier

Che scarpe indossare con i jeans baggy per dar vita ad outfit versatili e cool perfetti dal brunch della domenica agli aperitivi dopo l’ufficio? Basta seguire uno dei trend più chiacchierati del momento e abbinarli a degli stivaletti con kitten heels dai motivi animalier.

SÉZANE Stivaletti con kitten heels a stampa snake

Credits: sezane.com

05. Le "sneakerine"

E perché rinunciare all’idea di portarli con le sneakers. Basta scegliere un paio di “sneakerine” dalla punta affusolata per ottenere un outfit comodissimo ma non esageratamente sportivo.

MIU MIU Sneakers in pelle scamosciata

Credits: miumiu.com

06. Le slingback a punta

Per slanciare al massimo la silhouette e dare un tocco elegante al look, basta provare i jeans baggy con delle slingback dalla punta affilata e il tacco a spillo.

ZARA Slingback a punta con il tacco alto

Credits: zara.com

07. I sandali con plateau

In alternativa, per una soluzione ancora più pratica, vanno benissimo con dei sandali in suede con plateau: una combo perfetta soprattutto per sfruttare questi jeans anche di sera.

STAUD Sandali in suede con plateau

Credits: staud.com

Foto in copertina: GettyImage