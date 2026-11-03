CFDA 2026: tutti i look di star, e designer, sul red carpet
L'inizio di novembre a New York coincide con una delle serate più importanti per il mondo della moda, l'appuntamento annuale con i CFDA Fashion Awards, i premi che vengono attribuiti ai migliori designer dell'anno in diversi ambiti. Veri e propri "Oscar della moda", i CFDA vedono sfilare molte celebrities ma anche i designer che ne firmano i look ed è da sempre un'occasione in cui anche molti nomi emergenti hanno la loro occasione di emergere davanti ai flash dei fotografi.
Ad aggiudicarsi il premio come miglior designer dell'anno è stato Anthony Vaccarello, direttore creativo uscente di Saint Laurent, reduce dalla sfilata-anniversario dei 10 anni alla guida del marchio. Una collezione in cui l'oro ha un ruolo protagonista, e che abbiamo visto in questa occasione addosso ad Hailey Bieber, Rosé, Zoe Kravitz e Anja Rubik.
Anthony Vaccarello, al centro, posa con Rosé, Anja Rubik, Zoe Kravitz e Hailey Bieber.
Credits: Getty Images
Ralph Lauren si è aggiudicato per la terza volta il premio come American Menswear Designer of the Year, Rachel Scott, creativa di Diotima e direttrice creativa di Proenza Schouler, ha ottenuto per la seconda volta l'American Womenswear Designer of the Year. Tra gli altri nomi premiati figurano Ana Khouri, come American Accessory Designer of the Year, Colleen Allen, Google American Emerging Designer of the Year, Tory Burch, che ha ottenuto il Positive Change Award.
Accanto ai bagliori dorati firmati Saint Laurent, le celebrities hanno optato per trend e ispirazioni diverse. Grande spazio lo hanno avuto i pois, ultimamente molto visti sui red carpet (agli Academy Awards li aveva scelti anche Kendall Jenner), ma anche il denim, altro elemento non pienamente affine all'estetica da serata di gala.
Da sinistra: Naomi Osaka, Becky G e Rose Byrne.
Credits: Getty Images
Demi Moore e Lupita N'Yongo.
Credits: Getty Images
Ma non è finita qui: ci sono stati colori, volumi, abbinamenti eccentrici e, al contrario, mix informali e inaspettati. Scoprite subito tutti i look dei CFDA nella nostra gallery.
CFDA 2026: i look sul red carpet
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