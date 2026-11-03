Pois, denim, oro e slanci (molto) creativi: sul red carpet dei CFDA Fashion Award 2026 sfilano le star, insieme ai designer che hanno curato i loro look



L'inizio di novembre a New York coincide con una delle serate più importanti per il mondo della moda, l'appuntamento annuale con i CFDA Fashion Awards, i premi che vengono attribuiti ai migliori designer dell'anno in diversi ambiti. Veri e propri "Oscar della moda", i CFDA vedono sfilare molte celebrities ma anche i designer che ne firmano i look ed è da sempre un'occasione in cui anche molti nomi emergenti hanno la loro occasione di emergere davanti ai flash dei fotografi.

Ad aggiudicarsi il premio come miglior designer dell'anno è stato Anthony Vaccarello, direttore creativo uscente di Saint Laurent, reduce dalla sfilata-anniversario dei 10 anni alla guida del marchio. Una collezione in cui l'oro ha un ruolo protagonista, e che abbiamo visto in questa occasione addosso ad Hailey Bieber, Rosé, Zoe Kravitz e Anja Rubik.

Anthony Vaccarello, al centro, posa con Rosé, Anja Rubik, Zoe Kravitz e Hailey Bieber.

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Ralph Lauren si è aggiudicato per la terza volta il premio come American Menswear Designer of the Year, Rachel Scott, creativa di Diotima e direttrice creativa di Proenza Schouler, ha ottenuto per la seconda volta l'American Womenswear Designer of the Year. Tra gli altri nomi premiati figurano Ana Khouri, come American Accessory Designer of the Year, Colleen Allen, Google American Emerging Designer of the Year, Tory Burch, che ha ottenuto il Positive Change Award.

Accanto ai bagliori dorati firmati Saint Laurent, le celebrities hanno optato per trend e ispirazioni diverse. Grande spazio lo hanno avuto i pois, ultimamente molto visti sui red carpet (agli Academy Awards li aveva scelti anche Kendall Jenner), ma anche il denim, altro elemento non pienamente affine all'estetica da serata di gala.

Da sinistra: Naomi Osaka, Becky G e Rose Byrne.

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Demi Moore e Lupita N'Yongo.

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Ma non è finita qui: ci sono stati colori, volumi, abbinamenti eccentrici e, al contrario, mix informali e inaspettati. Scoprite subito tutti i look dei CFDA nella nostra gallery.

CFDA 2026: i look sul red carpet Demi Moore in GAP STUDIO by ZAC POSEN.

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Lupita N'Yongo in GAP STUDIO by ZAC POSEN.

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Allison Janney in CHRISTIAN SIRIANO.

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Pamela Anderson in CAROLINA HERRERA.

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Lili Reinhart in MONSE.

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Keke Palmer con un abito vintage BOB MACKIE.

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Emmy Rossum in KALLMEYER.

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Olandria in BRANDON BLACKWOOD

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Indya Moore in DIOTIMA

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Tinashe in CHRISTOPHER JOHN ROGERS.

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Nara Smith in ALTUZARRA.

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Tory Burch

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Isabella e Matt Damon

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Monica

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Lila Moss

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Law Roach

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Ashley Greene

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Adriana Lima

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Chloe King

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Laufey in THOM BROWNE

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Yasmin Wijnaldum in CHRISTIAN COWAN.

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Julia Fox in MISS CLAIRE SULLIVAN

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Suki Waterhouse in MICHAEL KORS COLLECTION.

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Zoe Kravitz in SAINT LAURENT.

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Anja Rubik in SAINT LAURENT.

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Rosé in SAINT LAURENT.

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Elle Fanning in COACH.

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PinkPantheress in COACH.

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Hailey Bieber in SAINT LAURENT.

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Diana Silvers

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Megan Thee Stallion in KIM SHUI.

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Hayes Warner

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Coco Jones in KIM SHUI

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Anna Wintour

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Jessie Murph

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Brittany Snow

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Brandy in SERGIO HUDSON.

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Rose Byrne in CAROLINA HERRERA.

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Naomi Osaka in MISS CLAIRE SULLIVAN.

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Becky G in CAROLINA HERRERA.

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Lindsey Vonn in GABRIELA HEARST.

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Gabriela Hearst

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Gracie Abrams in COLLEEN ALLEN.

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Adut Akech

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Brooks Nader

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Camille Row

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Lola Tung

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Lea Michele

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Alix Earle con un abito d'archivio ISAAC MIZRAHI.

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Donatella Versace

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Vera Wang

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Esther McGregor in THOM BROWNE.

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Thom Browne

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Alexa Chung in TORY BURCH

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Nicky Hilton in ALICE+OLIVIA e Stacey Bandet

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Meadow Walker

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Awkwafina in JASON WU.

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Emily Ratajkowski

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