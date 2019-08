Le mise sfoggiate da Taylor Swift e dalle altre star sul red carpet dei VMA 2019? Scopriamole insieme.

Una parata di stelle ha illuminato ieri sera il Prudential Center di Newark in New Jersey, in occasione della 36esima edizione degli MTV Video Music Awards 2019.

Celeb di calibro internazionale, non solo del mondo della musica ma anche del cinema e della moda, hanno sfilato come di consueto sul red carpet con abiti e accessori ad alto impatto glamour, pensati per lasciare a bocca aperta i loro fan.

A cominciare da Taylor Swift, che ha sfoggiato un blazer ricoperto da paillettes multicolor di Atelier Versace e stivali cuissardes super sexy di Christian Louboutin.

Trasparenze audaci per la splendida Hailee Steinfeld con un abito rosso firmato Aadnevik, mentre Camila Cabello ha optato per un longdress bianco di Balmain con dettagli cut-out e lungo strascico.

Palette nude per le sorelle Hadid: Gigi con un bustier e pantaloni metallizzati di Tom Ford ton sur ton, mentre Bella ha scelto una creazione di Charlotte Knowles che lasciava ben poco all'immaginazione.

Per scoprire i look più belli degli MTV VMAs 2019, sfogliate subito la gallery qui sotto!





Il red carpet degli MTV VMAs 2019 Taylor Swift in Atelier Versace

Credits: Getty Images

Gigi Hadid in Tom Ford e Bella Hadid in Charlotte Knowles

Credits: Getty Images

Adriana Lima in Sally LaPointe Resort

Credits: Getty Images



Alison Brie in Elie Saab

Credits: Getty Images

Bebe Rexha in Christian Siriano

Credits: Getty Images

Camila Cabello in Balmain

Credits: Getty Images



Hailee Steinfeld in Aadnevik

Credits: Getty Images

Heidi Klum in Nedo

Credits: Getty Images

Keke Palmer in Yousef Aljasmi

Credits: Getty Images



Zara Larsson in Giambattista Valli

Credits: Getty Images

fullscreen ...