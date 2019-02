Le due cognatine reali guidano la lista delle Best Dressed of the week!

Due personalità agli antipodi che spesso si scontrano, a quanto affermano i rumors.

Ma con una grande certezza al di là delle divergenze: in fatto di look, Meghan Markle e Kate Middleton sono entrambe stilosissime!

E nel corso della settimana l'hanno dimostrato di nuovo sfoggiando due mise diverse, ma entrembe perfette: la prima con abitino e blazer rosa cipria di Brandon Maxwell, la seconda in tartan di Alexander McQueen (già visto in passato, uno dei saggi "ricicli" di Kate).

A far loro compagnia nella lista delle meglio vestite della settimana anche alcune celeb che hanno partecipato all'inaugurazione di "Christian Dior: Designer of Dreams", la retrospettiva del Victoria & Albert Museum di Londra sul celebre couturier. Qualche nome? Eva Herzigova, Felicity Jones e Gemma Arterton, tutte e 3 in Dior, of course!

Mise decisamente più casual ma sempre d'alto impatto fashion per Gigi Hadid, immortalata per le strade della Grande Mela con le sneakers W20 di Maje, e Nicole Scherzinger, con dolcevita bianco e skinny pants color-block della collezione SS 19 di Elisabetta Franchi.

Ecco a voi le Best Dressed of the week!









Meghan Markle con abito e blazer rosa cipria di Brandon Maxwell e clutch di Carolina Herrera

Credits: Getty Images





Kate Middleton in completo tartan Alexander McQueen

Credits: Getty Images





Eva Herzigova in total look Dior

Credits: Getty Images





Felicity Jones con un gown dress di Dior e orecchini con perle e diamanti di Delfina Delettrez

Credits: Getty Images





Laura Harrier in Rosie Assoulin

Credits: Getty Images





Naomi Watts in Emilia Wickstead

Credits: Getty Images





Gemma Arterton in Dior alla mostra "Christian Dior: Designer Of Dreams"

Credits: Getty Images





Emma Roberts in Zimmermann

Credits: Getty Images





Gigi Hadid per le strade di New York con le sneakers W20 firmate Maje

Courtesy of Press Office





Nicole Scherzinger con maglia dolcevita e pantaloni color-block di Elisabetta Franchi

Courtesy of Press Office