La Duchessa del Sussex sfoggia un look total white semplicemente "wow"!



Si sa, il look "total white" non è proprio la cosa più semplice da portare. Eppure ci sono persone che riescono a indossarlo con una naturalezza disarmate: tra di loro c'è lei, la donna più chiacchierata del momento, Meghan Markle!

La Duchessa di Sussex, in occasione dell'evento The Wider Earth's al Museo di Storia Naturale a Londra, ha sfoggiato un outfit candido semplicemente perfetto, portando il concetto di look premaman a un livello super chic.

Meghan, incinta e prossima alla data del parto (i beninformati parlano di inizi Aprile), ha scelto un abito a collo alto di Calvin Klein color bianco ottico, abbinato a un cappotto - sempre bianchissimo - di Amanda Wakeley, già indossato lo scorso marzo.

Gli accessori? Semplici e a contrasto (ma con sobrietà): pochette e décolleté in suede verde oliva firmati Ralph Lauren.





Il risultato? Semplicemente impeccabile!

Del resto la passione di Meghan per le nuance chiare è ormai nota: solo qualche settimana fa aveva indossato un outfit monocromo tutto giocato sul rosa cipria, tinta delicata e chic.

Abito aderente di Brandon Maxwell (a esaltare il pancione) con giacca en pendant color "nude", perfettamente abbinati alla clutch e alle scarpe (le stesse, di Aquazzura) indossate per le foto di rito del fidanzamento a fine 2017.









E voi come la preferite? In bianco ottico o in versione "pink powder"?







Foto Getty Images