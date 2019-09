Il vestito indossato dalla Duchessa del Sussex è già sold-out

Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno iniziato oggi il loro primo royal tour in Africa con baby Archie.



La coppia è arrivata a Cape Town questa mattina, per poi viaggiare fino a Nyanga per il loro primo evento ufficiale.

Ad aspettarli un grande gruppo di fan, principalmente bambini e giovani.





Meghan Markle indossava un vestito con stampa leopardata nero e bianco, più corto davanti e più lungo dietro.

La Duchessa del Sussex ha scelto un abito che non le copriva le ginocchia, anche se contro le regole del protocollo.

Il vestito, firmato Mayamiko, è realizzato eticamente in cotone leggero 100% di provenienza locale in pieno rispetto dell'ambiente.



E, neanche a dirlo, è già sold-out.





Semplice nella scelta dell'outfit, Meghan Markle ha abbinato l'abito bianco e nero con delle espadrilles di Castañer, disponibili su Net-A-Porter in vari colori e stampe per 85 euro.





A completare il look braccialetto di perline, orecchini delicati e capelli raccolti in una coda di cavallo.