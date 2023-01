L'attrice di origini australiane sfoggia sul red carpet della sua ultima pellicola un abito strepitoso che nasconde un segreto interessante!

Un abito da vera dea degli anni d'oro di Hollywood: non poteva scegliere look migliore Margot Robbie per il red carpet australiano della premiére del film Babylon che la vede protagonista.

Per presentare la pellicola di Damien Chazelle (regista di La La Land) che racconta del mondo scintillante ma anche decadente della Mecca del cinema, dei sogni e degli scandali della Hollywood degli ani '20, l'attrice ha sfoggiato un abito meraviglioso che strizza l'occhio al glamour di quegli anni Ruggenti e sfrenati.









(Courtesy Press Office)







Il vestito è un modello costume made firmato Atelier Versace, in seta azzurro polvere, leggermente drappeggiato sui fianchi, con un dettaglio in pizzo rosso a impreziosire lo spacco e la coda, oltre al dettaglio sulla scollatura, un segno di riconoscimento della maison italiana.



I più attenti però avranno notato subito però il chiaro omaggio ad altro un abito iconico, sempre della casa di moda della Medusa: si tratta, infatti, di una citazione di uno dei look della sfilata Versace Haute Couture Primavera Estate 1995.

Indossato in passerella dalla top model degli anni '90, Nadja Auermann, l'abito è caratterizzato dallo stesso scollo, dalla linee scivolate che accarezzano le forme del corpo, dalla seta azzurra e dal drappeggio sul fianco.





(Credits: Getty Images)





Un omaggio agli anni d'oro del brand e a quell'heritage stilistico che ancora oggi rende Versace tra i marchi più apprezzati al mondo, sinonimo di stile e moda Made in Italy e all'opera del suo fondatore Gianni.



Un parallellismo anche tra i Ruggenti Anni 20, decade sfrenata tra le due guerre mondiali e i primi anni Novanta, che ancora risentivano degli effetti benefici dei ricchi e opulenti Ottanta.