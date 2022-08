Gli MTV Video Music Awards, come ogni anno, regalano grandi emozioni e performance indimenticabili, ma soprattutto look decisamente audaci. Scopriamoli insieme!

Si è svolta questa notte presso il Prudential Center di Newark in New Jersey, la 39esima edizione degli MTV Video Music Awards, l'evento che ogni anno premia i migliori video musicali. Quest'anno a condurre lo spettacolo il trio composto da Jack Harlow, LL Cool J e Nicki Minaj.



Grandi artisti del panorama internazionale hanno partecipato all'evento; tra questi Taylor Swift, le dive del K-pop BlackPink, Izzo e Avril Lavigne. Ognuno di loro ci ha regalato momenti glamour che hanno stupito sia i presenti che il pubblico del piccolo schermo.

In foto: il gruppo delle BlackPink. Lisa (prima a sinistra) ha vinto il premio individuale “Best K-Pop” con il singolo “LALISA” e ha indossato per l'occasione i gioielli della collezione Serpenti di Bulgari, di cui è ambassador.

Tra loro (e qui giochiamo in casa) i Maneskin in Gucci. Premiati nella categoria Best Alternative Video per "I WANNA BE YOUR SLAVE" hanno indossato capi e accessori Gucci. Damiano ha optato per una cappa in tulle interamente ricamata in cristalli con profili di frange, pantaloni in raso nero, booties in pelle nera dalla sfilata Gucci Cosmogonie. Elementi ricorrenti anche nei look di Victoria, Thomas e Ethan che, tra top monospalla in seta nera ricamati con strass e choker in tessuto, completi ricamati con motivi a scacchi nero e argento, top in pizzo nero e bustier in tulle nero hanno (ancora una volta) sfoggiato il loro stile glam rock!

Tra gli ospiti c'è anche Taylor Swift. La cantante ha trionfato in una delle categorie più prestigiose ovvero Best Video Of The Year. Per l'evento ha indossato un mini abito semi trasparente, un tripudio di cristalli con mini scollo a V e orlo asimmetrico firmato Oscar de la Renta. A completare il look sandali Christian Louboutin e gioielli Lorraine Schwartz.

Vediamo insieme i look più belli dell'ultima edizione degli MTV Video Music Awards 2022.

Maneskin in Gucci

Credits: Courtesy Of Press Office

Taylor Swift in Oscar de la Renta

Credits: Getty Images

Anitta in Schiaparelli Fall 2022 Haute Couture collection

Credits: Getty Images

Dixie D'Amelio in Alexandre Vauthier

Credits: Getty Images

Chloe Bailey in Zigman

Credits: Getty Images

Lili Reinhart in Fendi Spring 2022 collection

Credits: Getty Images

Sofia Carson in Carolina Herrera

Credits: Getty Images

Sabrina Carpenter in Moschino

Credits: Getty Images

Avril Lavigne in Versace Fall Winter 2022 collection

Credits: Courtesy of Press Office

Ashley Graham in Katharine Polk "Freya" dress e gioielli Lorraine Schwartz

Credits: Getty Images