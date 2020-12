Colorati, spesso oversize, abbinati il modo originale: sono i maglioni di Diana Spencer, che oggi fanno impazzire le fan del vintage (e non solo)

L'arrivo su Netflix della quarta serie di The Crown, con annesso debutto di Emma Corrin nei panni di Lady D , ha rilanciato sul web la corsa al look più bello dell'indimenticabile Principessa del Galles.



Ne avrete letti e sfogliati di articoli dedicati a quanto fosse stilosa la splendida England Rose, uno dei personaggi più amati della Corona britannica.



Un personaggio unico nel suo genere, e anche in fatto di abbigliamento ovviamente. Ma se pensate di vedere una carrellata dei suoi look più famosi, o uno studio della metamorfosi che il suo stile ha subìto tra l'esordio al fianco di Carlo agli ultimi anni da donna libera e più consapevole della propria bellezza e dell'importanza del proprio ruolo, siamo spiacenti di dirvi che no.



Qui parleremo di altro, ovvero di maglioni. Di quelli colorati, che sembrano usciti dal baule di mamma e papà (quelli da uomo sono perfetti per chi ama l'oversize) o dagli scaffali di un negozio vintage.



Perché Diana Spencer era una principessa certo, e come tale vestiva, ma aveva una sfrenata passione per la maglieria ricca di fantasie, molto diffusa negli anni 80 e 90. E amava indossarla in modi che oggi sono forse dismessi, ma andrebbero recuperati.



Dal collo a V abbinato al dolcevita ai colletti da collegiale, fino ai modelli oversize che stanno bene anche con la gonna. Scoprite come una delle più grandi icone di stile di tutti i tempi adorava indossare dei pezzi classici che probabilmente, a guardare bene, tutte noi abbiamo nel fondo dell'armadio.





Un colletto girlish, con fiocco nero, fa capolino da un maglione rosso dalla fantasia quasi optical composta da una gregge di pecorelle. Con tanto di pecora nera.

Motivi peruviani su una base coloratissima. Il tocco di stile da copiare? Il dolcevita avorio e il pantalone baggy in corduroy.



Dalle trame peruviane ai motivi Fair-Isle: un cardigan serioso, sdrammatizzato da una camicia con ruches e fiocchetto decorativo.



Non solo disegni e schemi precisi ben precisi, ma anche fantasie naturalistiche e colorate. Come questo maxi maglione che sembra raffigurare un koala.



Gli anni 90 stanno arrivando, e questi due maglioni ne sono l'esempio: ampio, con disegno bidimensionale che ricorda vagamente lo stile marinaretto sopra, con motivi effetto gold sotto.

Lo sport è uno dei temi ricorrenti sui vecchi maglioni anni 80-90: e poteva forse mancare questo, con i giocatori di polo, uno degli sport inglesi più rinomati?

Ritorno ai motivi optical ma questa volta in versione maxi cardigan, sopra, o con cintura in vita e longuette sotto.

Se questo momento throwback e l'inverno in arrivo vi hanno fatto venire voglia di prendere spunto da questi look, ecco 10 maglioni che fanno al caso vostro.

13 maglioni per replicare i look di Lady Diana MIRA MIKATI Maglione con motivo, linea over e scollo a V.

MIU MIU Maglione in aplaca realizzato in Perù, con tradizionale motivo jacquard.

BEYOND RETRO VINTAGE CLOTHING Maglione da uomo anni 90 con motivo sport.

COMME DES GARCONS GIRL Cardigan con motivo fair-isle.

BALLANTYNE Maglione oversize in cachemire.

ISABEL MARANT ETOILE Pullover Newton in lana.

CHRISTIAN DIOR Maglione in lana con applicazione.

GIULIVA HERITAGE Maglione in lana e cachemire con motivo a diamante.

SANDRO PARIS Maglioncino nero in filato misto con colletto applicato.

ZARA Giacca jacquard con scollo a v e maniche lunghe.

PIERATONIO GASPERI Maglione con motivi grafici.

TESEI Maglione a girocollo con colletto e polsini a contrasto.

AVRIL8790 Cardigan con motivi grafici

