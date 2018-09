Pronte a scoprire chi sono le Best Dressed della settimana?



Tra le star più stilose questa settimana ci sono due stili agli antipodi.

Da una parte Naomi Watts che, in questi giorni a Venezia per la Mostra del Cinema, ci ha incantato con una carrellata di look favolosi sul red carpet ma anche ai party e agli eventi "collaterali".

Eccola splendente alla cena organizzata da Miuccia Prada durante il Festival per presentare la nuova edizione di "Miu Miu Women's Tales". L'attrice ha indossato per l'occasione un abito midi della maison in raso, con spalline impreziosite da swarovski luccicanti. Spumeggiante!

Decisamente diverso l'outfit indossato da Meghan Markle ai "WellChild Awards", l'evento di beneficenza che supporta i bimbi malati e bisognosi. La Duchessa di Sussex ha mixato tra loro con charme um blazer nero di Altuzarra e pantaloni sartoriali firmati Deitas. Il risultato? Super chic, tanto per cambiare!

Scoprite con noi chi sono le altre star Best Dressed della settimana.





Naomi Watts in MIU MIU.

Courtesy of Press Office





Meghan Markle con blazer ALTUZARRA e pantaloni DEITAS.

Credits: Getty Images





Cristiana Capotondi in MARCO DE VINCENZO.

Credits: Splashnews





Dakota Fanning in MIU MIU.

Credits: Getty Images





Dua Lipa in ALBERTA FERRETTI.

Credits: Getty Images





Elle Fanning in MIU MIU.

Credits: Getty Images





Kasia Smutniak in ALBERTA FERRETTI Limited Edition.

Courtesy of Press Office





Kristine Froseth in MIU MIU.

Courtesy of Press Office





Lily James in MIU MIU.

Courtesy of Press Office