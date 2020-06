Le scelte dell'attrice sul red carpet, nel front row delle sfilate e agli eventi non sono mai scontate. Scoprite i look di Laura Harrier che ci hanno conquistato



Oltre ad avere un passato da modella e una carriera da attrice che è decollata dal 2017 dopo ruoli importanti (Spider-Man, Homecoming, BlacKkKlansman di Spike Lee, l'acclamata serie tv Hollywood di Ryan Murphy...), Laura Harrier ha anche uno stile che l'ha fatta subito notare per le sue scelte di stile.

Che sia su un red carpet importante e difficile come quello degli Oscar o dei CFDA Awards, a un evento dei brand che l'hanno subito voluta come ospite, ambassador o testimonial (Louis Vuitton e Bvlgari per citarne solo un paio) o in occasioni più 'daily', l'attrice lascia sempre il segno.

Merito forse anche della sua stylist, Danielle Nachmani, che la guida nelle sue scelte verso look mai scontati e la segue dal suo primo front row alle sfilate, quello del debutto di Raf Simons per Calvin Klein.

Difficile dire se la preferiamo in abito lungo e ricercato come quello indimenticabile fucsia di Loewe, in corto chic di Alessandra Rich, sensuale in Alexander Vauthier o in tutti i look firmati Louis Vuitton (splendido su di lei l'azzurro carta da zucchero cosparso di Swarovski, ma anche i look da precollezione, più prêt-à-porter).

Scoprite la nostra selezione dei suoi look più belli!





Laura Harrier in ALESSANDRA RICH Spring 2020 e décolletées SERGIO ROSSI







Laura Harrier in ALEXANDRE VAUTHIER e sandali JIMMY CHOO







Laura Harrier in ALEXANDRE VAUTHIER e sandali ROGER VIVIER







Laura Harrier in KHAITE Fall 2019







Laura Harrier in LOEWE







Laura Harrier in LOUIS VUITTON Resort 2020







Laura Harrier in LOUIS VUITTON Fall 2019







Laura Harrier in ROSIE ASSOULIN Spring 2019







Laura Harrier in COMMISSION e orecchini EFFY JEWELRY







Laura Harrier in ALTUZARRA Spring 2020 e sandali ROGER VIVIER







Laura Harrier in LOUIS VUITTON Resort 2020







Laura Harrier in LOUIS VUITTON agli Oscar 2019