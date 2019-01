Le celeb che hanno sfoggiato le mise più belle negli ultimi 7 giorni? Eccole qui

Non solo Golden Globes! Questa settimana le star più cool del panorama internazionale sono state impegnate anche su altri "fronti fashion". Naturalmente sempre con addosso il look perfetto.

Qualche esempio? Emma Stone, favolosa nell'abito di Fendi dalla fantasia sgargiante sfoggiato al BAFTA Tea Party. Ma anche Emily Blunt che per l'occasione ha puntato su un abito a fiori di Oscar de la Renta, accompagnato da un paio di sandali gialli in suede Loriblu.

Sensuale in rosso firmato Dundas l'attrice Emily Ratajkowski all'Art of Elysium Heaven Gala, mentre la pop star Lady Gaga è stata paparazzata per le strade di New York con una mise sobria e chic: cappotto a vestaglia e un paio di stivali in nappa nera di Santoni.

Scoprite con noi chi sono le altre Best Dressed of the week!





Emma Stone in Fendi

Credits: Getty Images





Emily Ratajkowski in Dundas

Credits: Getty Images





Lady Gaga con coat a vestaglia e stivali alti in nappa Santoni

Courtesy of Press Office





Claire Foy in Altuzarra

Credits: Getty Images





Emily Blunt in Oscar de La Renta e sandali Loriblu

Credits: Getty Images





Naomi Watts in Nina Ricci

Credits: Getty Images





Lily Collins in Elie Saab

Credits: Getty Images





Gemma Chan in Erdem

Credits: Getty Images





Kiki Layne in Gucci

Credits: Getty Images





Jenna Coleman in Chloé

Credits: Getty Images