Jessica Alba in tulle rosa o Kate Middleton in midi dress a fiori? Scegliete la vostra Best Dressed preferita

Ebbene sì. Nella rosa delle nostre preferite c'è ancora una volta lei: Kate Middleton.

Del resto cosa possiamo farci se la Duchessa di Cambridge non sbaglia un colpo e colleziona un look stiloso via l'altro?

Questa settimana, ad esempio, ha sfoderato un outfit fresco, perfetto per l'estate (da copiare assolutamente!): midi dress a fiori di Ridley London e ai piedi le iconiche espadrillas di Castañer. Non la trovate adorabile?

A farle compagnia tra le star meglio vestite c'è anche la splendida Jessica Alba: l'attrice, a Milano per presentare la sua linea di cosmetici Honest Beauty, ha indossato un romantico abito in tulle rosa di Giambattista Valli.

Molte le celeb che sono accorse al Serpentine Summer Party, uno degli eventi londinesi più attesi dell'anno. Sponsor ufficiale Chanel che ha vestito diverse ospiti. A cominciare da Ellie Bamber con pantaloni in tweed e top corto e Lara Stone sensuale in nero see-trough e gold.

Stacy Martin, invece, ha sfoggiato un abito midi con maxi rose stampate di Erdem.

Scoprite con noi le Best Dressed of the week!

Kate Middleton in Ridley London e espadrillas Castañer

Credits: Getty Images





Jessica Alba in Giambattista Valli

Credits: Getty Images





Carey Mulligan in Prada e gioielli Bulgari

Credits: Getty Images





Ellie Bamber in Chanel

Credits: Getty Images





Felicity Jones in Emilia Wickstead

Credits: Getty Images





Zendaya in Armani Privé alla prima di "Spider-Man Far From Home"

Credits: Getty Images





Lara Stone in Chanel al Serpentine Summer Party

Credits: Getty Images





Stacy Martin in Erdem

Credits: Getty Images





Toni Garnn in Etro

Courtesy of Press Office





Suki Waterhouse in Miu Miu

Credits: Getty Images





Sienna Miller in Oscar de La Renta

Credits: Getty Images





Dita Von Teese al Love Ball III in Zac Posen

Credits: Getty Images





Laura Pausini in Giorgio Armani sul palco del San Nicola Stadium di Bari per la prima data del "Laura Biagio Stadi Tour 2019".

Courtesy of Press Office