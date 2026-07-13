Ecco vero motivo per cui il principe Louis non ha partecipato, insieme ai fratelli George e Charlotte, alla fine di Wimbledon

Gli appassionati di tennis e i fan della royal family hanno potuto osservare la presenza dei piccoli reali britannici alla finale maschile del torneo Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev di ieri pomeriggio.

Il principe George e la principessa Charlotte hanno infatti accompagnato il principe William e Kate Middleton a Wimbledon, dove hanno catturato tutto il pubblico con il loro inconfondibile sorriso.

Ma si è notata anche una mancanza: il più giovane della famiglia, il principe Louis, non era presente. E ovviamente in molti se ne sono chiesti il motivo.

**Lo sapevate che il principe Louis ha rischiato di non ottenere il titolo reale?**

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Perché il principe Louis non era a Wimbledon con Geroge, Charlotte, mamma Kate e papà William

Parte della spiegazione della mancata presenza di Louis alla finale di tennis maschile del torneo britannico potrebbe risiedere nelle rigide regole di Wimbledon.

La guida al codice di condotta dell'evento impone agli spettatori di non fare rumore durante uno scambio, con il rischio di essere allontanati dal club per un comportamento troppo rumoroso.

Considerata la giovane età di Louis (e le sue celebri performance durante le ultime apparizioni pubbliche), mantenere la calma e il silenzio richiesti potrebbe essere una sfida, motivo per cui i suoi genitori potrebbero aver deciso di aspettare ancora qualche anno prima di portarlo al prestigioso torneo.

C'è da dire però che sia George che Charlotte hanno fatto il loro debutto a Wimbledon all'età di 8 anni. E Louis ne ha festeggiati 8 proprio questo aprile

Sembra però che il piccolo Louis dovrà aspettare ancora un anno prima di poter seguire le orme dei suoi fratelli più grandi.