Vacanze di lusso in Sicilia: il Verdura Resort di Sciacca conquista con ville immerse negli ulivi, beach club, alta cucina e un innovativo percorso wellness.

La Sicilia è una terra che non si concede mai tutta in una volta. Si rivela nei dettagli: il profumo degli agrumi nell’aria, la luce che cambia sui campi, il silenzio delle campagne interrotto dal ritmo del mare.

È qui, lungo la costa sud-occidentale dell’isola, che si trova il Verdura Resort. Un luogo che negli anni è diventato molto più di un hotel: una destinazione a sé, immersa in 230 ettari di natura e affacciata su quasi due chilometri di costa privata. Un' oasi dove l’eleganza si esprime attraverso la natura, la cura dei dettagli e una raffinata idea di ospitalità mediterranea.







L’arrivo è già parte dell’esperienza. La strada attraversa uliveti secolari e campi aperti fino a lasciare spazio al mare. Tutto intorno, il paesaggio conserva quella bellezza autentica che rende questa parte della Sicilia ancora sorprendentemente incontaminata.

Una volta entrati nel resort, la sensazione è quella di avere così tanto spazio che magicamente anche il tempo si adegua e si allunga.

Le camere e le nuove suite raccontano una Sicilia contemporanea fatta di materiali naturali, legni chiari, tessuti morbidi e tonalità che richiamano la sabbia, il mare e la vegetazione mediterranea. Le ampie terrazze diventano una stanza in più, perfetta per una colazione all’aperto o per osservare il sole scendere lentamente sull’orizzonte.

Per chi desidera un soggiorno ancora più esclusivo, le Rocco Forte Private Villas rappresentano il lato più riservato del resort. Nascoste tra gli ulivi, con giardini privati e piscine affacciate sul paesaggio, offrono il privilegio della privacy assoluta senza rinunciare ai servizi di un grande hotel. Una soluzione sempre più amata da famiglie e gruppi di amici che cercano una dimensione intima ma senza compromessi.

Le giornate scorrono naturalmente tra spiaggia, sport e relax. Il Beach Club è il cuore dell’estate: lettini affacciati sul mare, cabanas ombreggiate, lunghe pause tra un tuffo e l’altro e quell’atmosfera rilassata che rende immediatamente più leggere le ore. Poco distante, le piscine del resort diventano il rifugio perfetto nelle ore più calde, mentre gli amanti dello sport possono scegliere tra tennis, padel, attività outdoor e i celebri campi da golf vista mare, considerati tra i più spettacolari d’Europa.

Anche la gastronomia è parte integrante del viaggio. Dai ristoranti che celebrano la tradizione siciliana alle proposte più internazionali, ogni tavola racconta il territorio attraverso ingredienti locali, pesce freschissimo, ortaggi di stagione e olio extravergine prodotto nella regione. Le creazioni firmate da Fulvio Pierangelini interpretano la cucina mediterranea con eleganza e leggerezza, lasciando spazio al sapore autentico delle materie prime. Il risultato è un percorso gastronomico che accompagna gli ospiti dalla colazione alla cena, passando per pranzi vista mare e aperitivi al tramonto.

E poi c’è la SPA, considerata una delle più esclusive del Mediterraneo, L’Irene Forte SPA, è da sempre uno dei motivi per scegliere il Verdura, ma ora forse lo è un po’ di più, perchè la novità della stagione guarda al futuro del benessere. O meglio, al segreto per vivere più a lungo.

A pochi chilometri dal resort si trova infatti Caltabellotta, borgo arroccato tra i Monti Sicani, un paese che negli ultimi anni ha attirato l’attenzione della comunità scientifica internazionale per un dato sorprendente: qui si concentra un numero eccezionalmente elevato di abitanti ultranovantenni, tanto da essere identificato come una delle nuove “Blue Zone” emergenti del Mediterraneo, quelle aree del mondo dove si vive più a lungo e in salute. Un fenomeno studiato per quasi vent’anni dai professori Gianni Pes e Calogero Caruso, che hanno individuato nello stile di vita, nell’alimentazione e nel forte senso di comunità alcuni dei segreti della longevità locale.

Da questa scoperta nasce il nuovo Longevity Programme dell’Irene Forte Spa, un percorso che traduce la saggezza di questo territorio in un’esperienza wellness contemporanea. Non si tratta del classico retreat detox, ma di un approccio che unisce medicina preventiva, diagnostica avanzata e tradizioni siciliane.

Il cuore del programma è proprio l’idea che la longevità non sia una formula magica, ma una somma di piccoli gesti quotidiani. Camminare. Mangiare bene. Coltivare relazioni autentiche. Vivere a contatto con la natura.

E qui c’è proprio tutto: il mare che cambia colore durante la giornata, i campi da golf affacciati sull’acqua, le piscine talassoterapiche, le passeggiate al tramonto e quella sensazione, sempre più rara, di avere finalmente tempo.

Forse è proprio questo il vero lusso contemporaneo. Non aggiungere anni alla vita, ma vita agli anni. E in Sicilia, a quanto pare, lo sanno da sempre.