Sotto il sole di Wimbledon, Kate Middleton trasforma una semplice coda di cavallo in arma segreta contro l’ondata di caldo. Ma cosa rende questo raccolto così imbattibile?

Il 3 luglio 2026, sulle tribune roventi di Wimbledon, Kate Middleton è arrivata in tailleur blu e sorriso impeccabile. Ma, più ancora del completo, a rubare la scena è stata l’acconciatura: una coda di cavallo alta, morbida e lucidissima, pensata per resistere a un pomeriggio di sole implacabile senza cedere di un millimetro.

Mentre tutti commentavano il ritorno della Principessa del Galles al torneo, gli occhi beauty si sono fissati su quel raccolto: zero crespo, volume alla radice, onde morbide sulle lunghezze, elastico nascosto. Una coda di cavallo che sembra semplice, ma è in realtà un piccolo manuale di sopravvivenza chic alle ondate di caldo.

Kate Middleton a Wimbledon: tailleur blu e coda di cavallo anti‑caldo

Kate, madrina dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club dal 2016, conosce bene le regole non scritte del dress code di Wimbledon: elegante, sobria, ma funzionale. Con il termometro oltre i 30 gradi, la scelta di raccogliere i suoi soliti capelli sciolti in una coda alta non è stata solo estetica.

La radice è ordinata ma non “cementata”, la coda parte da una zona medio‑alta della testa e scende in onde lucide castano‑caramello. Il tutto abbinato al tailleur blu in tessuto leggero: look formale, ma con un messaggio molto chiaro. Si può affrontare il caldo estremo senza rinunciare all’immagine ufficiale.

Perché la coda di Kate funziona anche con l’ondata di caldo

Il primo motivo è fisico, non fashion. Tenere il collo scoperto aiuta il corpo a disperdere calore. Secondo i medici e i dermatologi che si occupano di termoregolazione, liberare zone come nuca e polsi contribuisce a percepire meno caldo e a sudare in modo più confortevole.

La coda di Kate lavora proprio su questo: il collo è completamente libero, nessuna ciocca appiccicata sulla schiena, niente frangia a contatto con la fronte. Il sudore c’è, ovviamente, ma non si vede. E il make‑up dura di più, perché non viene continuamente sfiorato dai capelli.

C’è poi l’effetto “anti‑crespo”. Le lunghezze non sono lisce a spaghetto, ma mosse e leggermente vaporose. Questo tipo di onda, spiegano gli hairstylist, è perfetta quando c’è umidità: se i capelli si gonfiano un po’, sembrano solo più pieni, non disordinati. Il risultato è una coda sporty‑chic che potete portare serenamente dall’ufficio al matrimonio estivo.

Anatomia della coda “royal”: altezza, volume, dettagli

La posizione è tutto. L’hairstylist Chad Maxwell, che lavora con diverse celebrity internazionali, consiglia di usare lo zigomo come guida: immaginate una linea che sale verso la sommità della testa e legate la coda lì. È abbastanza in alto da dare un effetto lifting al viso, ma non così alta da sembrare una cheerleader.

Altro dettaglio chiave: il volume alla radice. Su Kate si nota una leggera bombatura sulla parte alta della testa, che evita l’effetto casco e rende il profilo più elegante. Le radici sono tirate in modo pulito, senza ciuffi ribelli, ma non così strette da tirare la pelle. L’elastico è nascosto da una ciocca arrotolata, scelta minimalista che lascia campo libero al viso e al tailleur.

Come replicare la coda di cavallo di Kate, passo per passo

1. Preparare la base: capelli puliti, ben idratati e districati. Su lunghezze tamponate applicate una schiuma o uno spray volumizzante alle radici. Asciugate con spazzola tonda, concentrandovi sulla parte alta per creare corpo. L’hairstylist milanese Matteo Orlando consiglia prodotti leggeri, che non appesantiscano con il caldo.

2. Creare le onde morbide: usate un ferro grande o la piastra su ciocche ampie, senza cercare il boccolo perfetto. Poi passate una spazzola morbida per trasformare i ricci in onde soft, come suggerisce Maxwell: è questo passaggio a dare quell’effetto “ricco ma naturale”.

3. Blindare il crespo: sulle lunghezze asciutte applicate un prodotto anticrespo leggero, solo un velo. L’idea è disciplinare, non incollare. Ammorbidite la riga o eliminatela del tutto con le dita, portando i capelli all’indietro.

4. Raccogliere e fissare: inclinate leggermente la testa all’indietro e, seguendo la famosa linea zigomo‑sommità, raccogliete i capelli in una coda medio‑alta. Usate un elastico morbido e ben rivestito. Prendete poi una ciocca dalla coda, avvolgetela intorno all’elastico e fissate con una forcina nascosta. Un leggero spray fissante solo alla radice basta per mantenere l’ordine.

5. Adattarla ai vostri capelli: capelli fini? Insistete sul volumizzante e fate un po’ di backcombing leggero alla radice prima di legare. Capelli spessi o ricci? Lavorate bene il prodotto anticrespo e non tirate troppo la radice, così il volume resta distribuito. Se avete un taglio medio o un long bob, potete tenere la coda leggermente più bassa: l’effetto resta fresco e chic.

Errori da evitare se volete un’acconciatura davvero anti‑caldo

Il primo nemico è il prodotto sbagliato. Gel e cere pesanti, con 35 gradi, tendono a colare verso la fronte e a lucidare eccessivamente il cuoio capelluto. Meglio formule leggere, spray o mousse.

Secondo errore: stringere troppo l’elastico. Oltre al mal di testa, con il sudore il capello diventa più fragile e il rischio di spezzarlo aumenta. Preferite elastici morbidi, senza parti metalliche.

Terzo punto spesso ignorato: la protezione solare. I dermatologi ricordano che anche i capelli soffrono i raggi UV, che disidratano e scoloriscono. Uno spray con filtro solare, passato sulle lunghezze prima di uscire, rende la vostra coda di cavallo non solo anti‑caldo, ma anche alleata della salute dei capelli.

La tribuna di Wimbledon, a ben guardarla, è stata una lezione di stile molto concreta: una coda di cavallo ben studiata può diventare il vostro passepartout elegante per tutta l’estate italiana.