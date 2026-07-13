La mozzarella ripiena è la ricetta estiva che risolve pranzi e cene quando il caldo spegne la voglia di cucinare: zero fornelli, 10 minuti di preparazione e ingredienti mediterranei. Un piatto freddo fresco e scenografico, con pomodorini, tonno, basilico e olio extravergine, perfetto per aperitivi, terrazze, spiaggia e pause pranzo.

Pochi ingredienti, zero fornelli e dieci minuti di orologio. La mozzarella ripiena è il piatto freddo estivo che vi salva il pranzo quando fuori l'asfalto trema dal caldo e voi avete voglia solo di qualcosa di fresco, buono e senza sbattimenti.

Una ricetta estiva senza cottura, scenografica in tavola ma semplicissima da preparare, perfetta per aperitivi, cene in terrazza, pranzi al mare o in ufficio.

Si prepara in 10 minuti reali, con altri 10 di riposo in frigo se volete servirla ben fresca e compatta. Le mozzarelle diventano piccoli scrigni bianchi che racchiudono un ripieno mediterraneo colorato di pomodorini, tonno, erbe mediterranee e buon olio extravergine d'oliva. Basta scegliere la mozzarella giusta, farla sgocciolare bene e lasciar lavorare il frigorifero al posto dei fornelli.

Perché amerete la mozzarella ripiena fredda

Questa ricetta ha tutte le qualità che servono nelle giornate d'estate in cui il tempo corre e la voglia di cucinare sparisce. È senza cottura, quindi niente forno acceso né padelle da lavare. È leggerissima ma sazia, soprattutto se la accompagnate con una buona fetta di pane tostato e un'insalata croccante.

Fa subito effetto wow in tavola: una mozzarella intera ripiena e colorata sembra molto più impegnativa di quanto sia davvero. Si presta a tutto: antipasto per amici improvvisi, piatto unico veloce la sera, schiscetta fresca per l'ufficio, protagonista di un buffet in piedi.

Secondo molti nutrizionisti, variare le fonti proteiche è una buona abitudine quotidiana. Con la mozzarella ripienagiocate proprio su questo equilibrio: un latticino fresco, il tonno come seconda proteina e una buona dose di verdure.

Ingredienti e scelta della mozzarella (per 4 persone)

Per la versione classica mediterranea vi servono:

4 mozzarelle fiordilatte intere da 120-125 g, 8-10 pomodorini ciliegino o datterino, 100 g di tonno sott'olio ben sgocciolato, qualche foglia di basilico, origano secco, olio extravergine d'oliva, sale e pepe.

Se volete arricchire potete aggiungere olive nere o taggiasche, qualche cappero dissalato, un po' di mais o di cetriolo a dadini.

La scelta della mozzarella fa la differenza. Per una farcitura stabile meglio il fiordilatte vaccino, compatto e facile da scavare, che regge bene il ripieno senza sfaldarsi. La mozzarella di bufala ha un gusto più deciso e una consistenza più morbida, ma rilascia molto siero: se la usate, sgocciolatela a lungo e riempitela solo poco prima di servire.

Qualunque tipo scegliate, cercate mozzarelle grandi, ben fredde, immerse nel loro liquido e consumatele freschissime.

Come preparare la mozzarella ripiena in 10 minuti

Per velocizzare tutto, tirate fuori le mozzarelle dal frigo e mettetele in un colino qualche minuto prima di iniziare.

Tagliate la calotta superiore di ogni mozzarella e tenetela da parte. Con un cucchiaino scavate delicatamente l'interno, lasciando un bordo di circa un centimetro, e mettete anche la polpa nel colino. Capovolgete i gusci di mozzarella sul colino o su carta da cucina, così perderanno il siero in eccesso mentre preparate il ripieno per mozzarella. Tagliate a dadini la polpa e le calotte di mozzarella, unite i pomodorini lavati e tagliati, il tonno ben strizzato, basilico spezzato con le mani, un pizzico di origano. Irrorate con olio extravergine d'oliva, regolate di sale e pepe e mescolate con un cucchiaio, senza schiacciare troppo. Asciugate delicatamente i gusci di mozzarella con carta da cucina, poi riempiteli con il composto aiutandovi con un cucchiaino. Pressate leggermente il ripieno verso il basso per compattarlo e finite con qualche cubetto di mozzarella e una fogliolina di basilico in cima.

Potete servire subito oppure lasciare riposare le mozzarelle ripiene in frigo per circa 10 minuti, così i sapori si amalgamano e il piatto arriva in tavola ben fresco.

Una volta imparata la base potete cambiare gusto quasi all'infinito, restando sempre nei 10 minuti di preparazione. Versione mozzarella ripiena tonno e olive: aggiungete al ripieno olive nere a rondelle, qualche cappero e un filo di succo di limone per dare ancora più carattere mediterraneo.

Versione mozzarella ripiena vegetariana: eliminate il tonno e sostituitelo con zucchine crude a dadini, carote, peperoni dolci o friggitelli, magari con una manciata di mais. Versione ligure: mescolate alla dadolata un cucchiaio di pesto, olive taggiasche snocciolate e pomodorini, poi finite con un filo d'olio extravergine profumato.

Per i bambini meglio una farcia delicata con cetriolo, mais, carote, poco sale e niente ingredienti troppo sapidi come capperi o cipolla.

La mozzarella ripiena dà il meglio se consumata in giornata: preparatela al mattino per pranzo o nel pomeriggio per la sera e tenetela in frigo coperta. Per portarla al mare o in ufficio sistematela in un contenitore ermetico e poi in una borsa termica con qualche ghiaccetto.

Se volete prepararla con leggero anticipo, limitate il sale e il condimento, che potete aggiungere all'ultimo, perché richiamano il siero e rischiano di rendere il ripieno acquoso. I ritagli di mozzarella che avanzano dal fondo potete usarli per un'insalata caprese veloce, per farcire un toast o per arricchire una frittata del giorno dopo.

Servite le mozzarelle ripiene fredde su un letto di insalatina o rucola, con qualche crostino di pane: il piatto freddo estivo pronto in 10 minuti è servito.