Tra le foto "d'archivio" diCarolina di Monaco spuntano una serie di scatti della Principessa appena ventenne in vacanza alle Mauritius. A colpirci, oltre al suo fascino, un look e un pezzo cult della nostra estate!





Che sia sempre stata un'icona di eleganza e charme lo sapevamo ma la conferma è arrivata guardando una serie di vecchie foto di lei da giovane. Quest'estate tra le nostre celeb di riferimento potrebbe rientrare proprio lei, la Principessa Carolina di Monaco, con un look che è, in realtà, un vero #throwback! Ecco tra alcune vecchie foto d'archivio spuntare Carolina, vent'anni compiuti da poco, in un vacanza in barca nel dicembre del 1978 in compagnia nel primo marito, Philippe Junot (i due si sposarono proprio quell'anno, non senza qualche remora da parte della famiglia reale monegasca che mal digeriva la di lui fama di "playboy").





Vediamo una Principessa allegra e spensierata, a bordo della barca con cui stava facendo un viaggio nell'arcipelago dell'Oceano Indiano sud occidentale. A colpirci senza dubbio il suo fascino e la sua eleganza naturale, e un look che, nella sua semplicità, ci è piaciuto molto.

Carolina infatti indossava un semplicissimo costume intero bianco: un modello essenziale con scollo rotondo davanti ma che lasciava scoperta la schiena, decisamente chic.





Abituate ormai a stampe e colori di ogni tipologia, a bikini sempre più "minimali", l'intero candido di Carolina è una bella boccata di essenzialità ed eleganza, la dimostrazione che non lo stile passa anche dalla semplicità. La Principessa poi l'aveva abbinato a un pareo rosa con il classico motivo a fiori d'ibisco, per un mood tropical in piena regola.







Se anche voi, complice l'effetto nostalgia, avete voglia di sfoggiare quest'estate un costume intero bianco, sulla scia del momento "vintage" della Principessa Carolina, eccovi 5 modelli da non perdere quest'estate e mettere subito in wishlist!







ERES



Credits: net-a-porter.com





UNITED COLORS OF BENETTON



Credits: it-benetton.com







MC2 SAINT BARTH



Credits: it.mc2saintbarth.com







OYSHO



Credits: oysho.com







POLO RALPH LAUREN



Credits: zalando.com





