Red carpet, eventi mondani e anche le sfilate di Moda Uomo: ecco gli eventi e i best look delle celeb nel corso della settimana

Settimana carica di appuntamenti per le star, sempre impegnate tra un red carpet e l'altro. Chi abbiamo amato di più?

Kate Middleton, of course: raffinata e bon ton nel midi dress in pizzo e tulle celeste di Elie Saab Resort, indossato in occasione del Royal Ascot 2019.

Ma anche Emily Ratajkowski in total white alla prima newyorkese di "Lying And Stealing", il nuovo film che la vede protagonista accanto al bel Theo James.

E ancora, Alexa Chung nel longdress a balze di Johanna Ortiz e Marion Cotillard in nero al cocktail party per la riapertura della boutique Chopard in Bond Street a Londra.

Tante poi le celeb che hanno presenziato alle sfilate maschili, da Milano a Parigi. Alcuni nomi da front row?

Caro Daur e Xenia Adonts da Fendi, Eleonora Carisi e Francesca Lodo da Blumarine al party organizzato da Blumarine in occasione della Moda Uomo, Gigi Hadid e Carine Roitfeld nel parterre parigino di Heron Preston.

Pronte a scoprire le altre Best Dressed of the Week?





Kate Middleton in Elie Saab Resort

Emily Ratajkowski in Narciso Rodriguez

Alexa Chung in Johanna Ortiz al party organizzato da Chopard a Londra per la riapertura della boutique in Bond Street

Caro Daur alla sfilata di Fendi

Xenia Adonts alla sfilata di Fendi

Linda Tol alla sfilata di Etro

Marion Cotillard al cocktail party di Chopard

Chiara Capitani alla sfilata di Versace

Francesca Lodo al party organizzato durante la Moda Uomo da Blumarine per inaugurare la Be Blumarine Lounge.

Tra gli ospiti anche Eleonora Carisi

Gigi Hadid e Carine Roitfeld nel front row della sfilata di Heron Preston

Larsen Thompson alla sfilata di Off-White

Sofia Sanchez de Betak alla sfilata di Off-White

La designer Licia Florio con un abito a fiori di Le Vernisse, brand nato dall'estro di Eugenia Penta e Francesca Filipo, e che ha come concept la creazione di capi speciali realizzati con tessuti ed elementi provenienti dagli archivi di realtà italiane d'eccellenza come, ad esempio, i setifici comaschi.