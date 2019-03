Altra settimana, altro red carpet per le star: scoprite chi ha fatto le scelte di look migliori

Anche questa settimana attrici, modelle e socialite si sono sfidate a colpi di look sul red carpet e agli eventi mondani. Chi l'ha spuntata?

Per noi a salire sul podio delle Best Dressed c'è senza dubbio Alexa Chung, in corto strapless all'evento organizzato al Louvre per i 110 anni de L'Oreal, di cui è testimonial.

Ma anche Heidi Klum nel longdress nero di Versace all'amfAR Gala di Hong Kong e Olivia Wilde in verde smeraldo firmato Marc Jacobs non sono state da meno.

Stile decisamente più easy ma ugualmente cool per la Duchessa di Cambridge Kate Middleton che ha visitato la base Scout del Gilwell Park a Londra con pantaloni skinny e stivaletti stringati.

E voi quale preferite?





Alexa Chung in minidress strapless

Credits: Getty Images





Olivia Wilde in Marc Jacobs

Credits: Getty Images





Heidi Klum in Versace

Credits: Getty Images





Caterina Balivo in Blumarine

Courtesy of Press Office





Kate Middleton con maglia J. Crew, pantaloni skinny e stivaletti See by Chloé

Credits: Getty Images





Eva Green in Alexandre Vauthier

Credits: Getty Images





Hailee Steinfeld in Salvatore Ferragamo

Credits: Getty Images





Ginnifer Goodwin in Brock Collection

Credits: Getty Images





Mandy Moore in Emilia Wickstead

Credits: Getty Images





Elisa Maino in Tommy Hilfiger

Courtesy of Press Office





Bella Hadid con stivaletti Malone Souliers

Courtesy of Press Office