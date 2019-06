Curiose di scoprire i look più interessanti sfoggiati dalle celeb negli ultimi 7 giorni? Stay tuned!

Red carpet, premiere e party sfavillanti: la vita mondana delle star non si ferma un secondo.

Non fa eccezione la settimana appena trascorsa che ci ha regalato una serie di look favolosi che ci hanno fatto sognare a occhi aperti, come sempre. Qualche esempio?

Da Sienna Miller elegantissima in pizzo nero Miu Miu, a Jessica Alba, decisamente più casual ma ugualmente glamour, con blusa in denim e gonna a ruota di Alaia e sandali con platform di Jimmy Choo.

E ancora, Lily Collins nel romantico abito a fiori di Jill Stuart, Elizabeth Debicki e Olivia Wilde, entrambe super chic in Max Mara e Lucy Liu, una visione nel sontuoso gown dress viola firmato Christian Siriano.

Scoprite con noi chi sono le star meglio vestite della settimana!













Sienna Miller in Miu Miu

Natalia Vodianova in Philosophy di Lorenzo Serafini e René Caovilla all'evento The Secret Garden, il charity gala organizzato da René Caovilla e Chopard per sostenere Naked Heart Foundation. Per l'occasione le due maison hanno realizzato un esclusivo sandalo gioiello venduto all'asta durante la serata: il ricavato sarà interamente devoluto alle famiglie dei bimbi affetti da disabilità.



Presente all'evento anche la modella Elsa Hosk, già volto di René Caovilla, con sandali della maison e un abito bianco con cristalli di Alberta Ferretti Resort 2020

Lucy Liu in Christian Siriano

Jessica Alba in Alaia con platforms Jimmy Choo

Elizabeth Debicki in Max Mara all'evento "2019 Women in Film Annual Gala". L'attrice è stata premiata come Face of the Future 2019

Caro Daur in Maison Valentino alla cena per il lancio della capsule collection esclusiva Valentino x Mytheresa

Barbara Palvin a Pitti per la sfilata di Ferragamo

Olivia Wilde in Max Mara

Shailene Woodley chic in tulle nero

Katie Holmes in Missoni

Lily Collins in Jill Stuart

Tilda Swinton in Alexander McQueen

